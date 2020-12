Informoval o tom vo svojom statuse na sociálnej sieti. "Keď sa chce, všetko sa dá. A nie je to klišé," napísal Sulík v úvode svojho statusu.

Priznal v ňom, že s podporou projektov Seal of Excellence to vyzeralo naozaj všelijako. Podľa neho dokonca hrozilo, že hoci sú to skvelé projekty, ktoré ustáli tlak medzinárodnej konkurencie, nedostanú žiadne granty na uplatnenie svojich inovatívnych myšlienok do praxe.

"Spojili sme sily s ostatnými stakeholdermi a podarilo sa nám vyrokovať s Európskou komisiou, že si budú môcť rozdeliť 25 miliónov eur," napísal.

Peniaze si budú môcť dokonca rozdeliť aj tie spoločnosti, ktoré sídlia v Bratislavskom kraji, kde sa tieto projekty pôvodne podporiť nedali. "Tomu ozaj hovorím dobrá správa," dodal na záver svojho statusu.