Počas pondelkovej tlačovej besedy ohlásili svoje demisie minister zahraničných vecí Ivan Korčok (58), minister školstva Branislav Gröhling (48) a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (48). „Dnešným dňom sú všetci ministri SaS v demisii," vyhlásil Sulík so slovami, že dôvody odchodu sú viac, než jasné. "To, čo zažíva Slovensko pod vedením Igora Matoviča, sa nedá nazvať inak ako rozvrat," dodal. Šéf liberálov podal demisiu ešte v stredu ráno (31. augusta), no ostatných ministrov za SaS požiadal, aby s odchodom počkali do pondelka. Sulík tak chcel ministrovi financií Igorovi Matovičovi (49) dopriať čas na odstúpenie. Ten však ponúknutý termín "prepásol" a tak sa miesto jedného ministra museli porúčať ďalší traja.

Napriek tejto situácií, podľa informácií denníka Plus JEDEN DEŇ z prostredia koalície majú jej predstavitelia pomerne jasnú predstavu práve o tom, kto by sa mal chopiť problematického hospodárskeho rezortu. Najčastejšie sa pri rokovaniach údajne skloňuje meno známeho odborníka na energetiku Karola Hirmana. "Budem rešpektovať ktoréhokoľvek nástupcu, riadne mu odovzdám agendu. A samozrejme mu budem k dispozícií ak by mal nejaké otázky," reagoval na na tieto informácie Sulík.

Kto je Karol Hirman

Hirman vyštudoval ťažbu ropy a plynu. V minulosti pôsobil ako externý poradca pre energetiku u smeráckeho ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka. Radil aj expremiérke Ivete Radičovej, no pôsobil aj ako expert pre energetiku a člen tímu poradcov ukrajinského premiéra Volodymyra Hrojsmana. Už aj predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár vo víkendovej relácií televízie Markíza Na telo uviedol, že novým ministrom hospodárstva by sa mal stať odborník v energetike. Prezradil aj to, že v koalícií už hovoria o jednom konkrétnom mene. Ktoré však nechcel konkretizovať. Denník Plus JEDEN DEŇ sa preto s otázkami obrátil priamo na Hirmana, ktorý však do uzávierky nezareagoval.

Na snímke energetický analytik Karel Hirman. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Všetkých ministrov za SaS by podľa slov lídra obyčajných ľudí Matoviča mali nahradiť nominanti z radov odborníkov a nie straníci, na čom sa predbežne mali dohodnúť koaliční partneri. Matovič v relácií rádia Expres Braňo Závodský naživo zopakoval, že z postu ministra financií neodchádza, pričom sa opieral o rozhodnutie poslaneckého klubu OĽaNO. Jeho väčšina totiž mala hlasovať, aby vo funkcii ostal a neustupoval "vydieračom." Výnimkou mali byť dvaja alebo traja ľudia, ktorí mali povedať, že by na jeho mieste asi odišli.

