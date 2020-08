Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) sa rozhodol rozšíriť okruh subjektov, ktorým budú môcť pomôcť s príspevkom na nájomné. Štát doteraz prispieval na nájomné až do výšky 50 % a doteraz preplatil desaťtisíce eur. V pôvodnej schéme však neboli zahrnuté podniky, ktoré boli v ťažkostiach. Hoci mohli byť zdravé a funkčné, pod vplyvom opatrení hygienikov sa mohli ocitnúť v ťažkostiach. Štát im teraz pomôže preplatiť nájomné za obdobie, keď boli v dôsledku pandémie zatvorené.

Nájomca ešte stále môže požiadať o pomoc jednoduchým elektronickým formulárom. Doteraz bolo prijatých viac než 9-tisíc žiadostí a dotácie presiahli 6 miliónov eur. Informovala o tom Sulíkova poradkyňa Jana Kiššová, ktorá zároveň uviedla, že Európska únia zjemnila pravidlá pre dotačné schémy. "Podmienky sa nemenia, ale je potrebné, aby nájomcovia splnili aj ďalšie podmienky. Suma za 3 roky nemôže presiahnuť 200-tisíc eur. Do formulára treba uviesť aj majetkové prepojenia. Informácie žiadatelia nájdu na webe ministerstva hospodárstva,"uviedla Jana Kiššová.

Ministerstvo zároveň poskytuje aj poradenstvo, ktoré žiadateľom zľahčí prechod formulármi. Všetky kontakty žiadatelia nájdu na stránke. Rezort zároveň upozornil, že nemohol sprocesovať všetky žiadosti, ktoré dostali, keďže boli zle vyplnené, alebo poslala firma duplicitné žiadosti. Doteraz teda vybavilo vyše 3-tisíc žiadostí. Richard Sulík doplnil, že súčasný postup je kompromisom medzi požiadavkami Európskej únie a snahe ministerstva hospodárstva pomôcť každému, kto o to požiada. "Ak je žiadosť vyplnená tak, ako má byť, peniaze odchádzajú takmer obratom,"špecifikoval Sulík.

Minister hospodárstva priznal, že nízky počet žiadateľov ho prekvapil a opäť by rád upozornil, že firmy by si mali svoje žiadosti spätne skontrolovať. Možno totiž čakajú na potrebné financie už niekoľko týždňov zbytočne, a to napriek tomu, že sa s nimi ministerstvo snaží komunikovať. Minister podniky upozornil, že ide o ich a peniaze, a preto by si mali vyhradiť čas a venovať sa tejto téme. Sulík priznal, že zatvorenie ekonomiky je v súčasnej situácii úplne posledná možnosť a on by s týmto postupom zásadne nesúhlasil.

Mohlo by vás zaujímať: