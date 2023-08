Video, ktoré sa objavilo v nedeľu, zachytáva novinárku a sudkyňu v garáži penzióna, ako sa balia a chystajú na odchod. Podľa youtubera Martina Daňa tam spolu strávili dovolenku. Napriek tomu, že z garáže ho práve Tódová rázne vyprevadila, dnes novinárka tvrdí, že sa so Záleskou „neskrývajú“. „Nerobím nič zlé… Chodíme do divadla alebo aj do reštaurácií. V Tatrách sme viackrát stretli bývalého šéfa NAKA Branislava Zuriana a pozdravili sme sa,“ píše ďalej.

Z jej slov však nevyplýva, ako dlho udržuje priateľský vzťah so sudkyňou.Ako zdôrazňuje, práve preto, aby nebola v konflikte záujmov, „zo spravodajstva prešla na publicistiku, hodnotí aj prácu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), ale nie prácu Pamely Záleskej“. Monika Tódová priznala, že jej vzťah s Pamelou Záleskou sa zmenil potom, ako s ňou robila rozhovor. Ten vyšiel v apríli 2020.

Tesne pred Vianocami 2020 Robert Fico (Smer) oznámil, že obe videli na PCR teste, následne na to v Tatrách. Nie je však ťažké ani potom nájsť príklady, keď mala novinárka verejnosti priznať, že so sudkyňou udržuje nadštandardný vzťah.

Začiatkom decembra polícia zadržala finančníka Jaroslava Haščáka. Tému zo súdu, na ktorom práve Záleská rozhodovala o jeho väzbe, pokrývala Tódová. Hneď v sobotu 5. decembra v podcaste Denníka N hovorila o veciach, ktoré by mohla vedieť len v prípade, ak by ich mala z prvej ruky. Opísala úvahy sudcu, vedela, ako sa právnici tvárili a v podcaste odznela aj veta: „To bol významný večer, a tak možno trochu také Vianoce už predčasné“. Neskôr Najvyšší súd konštatoval, že Haščákova väzba bola nezákonná a Slovenská republika sa mu vlani verejne ospravedlnila. Len v decembri toho roka Tódová napísala 10 článkov, ktoré sa týkali rozhodovania Záleskej.

V apríli 2022 priniesla rozhovor s kajúcnikom Borisom Beňom, ktorého práve Záleská vzala do väzby. Pýtala sa aj na kauzu Gorila, v ktorej táto sudkyňa rozhodovala o väzobnom stíhaní a v podstate zlyhala. Ďalej sa v apríli a máji minulý rok venovala hlasovaniu parlamentu o vydaní Roberta Fica (Smer) na väzobné stíhanie. Ak by poslanci odhlasovali, aby sa súd mohol zaoberať väzbou pre Fica, rozhodovala by práve Záleská.

Pomerne často Tódová kritizovala zmiernenie trestu pre bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Kým Záleská mu nadelila 14 rokov, odvolací Najvyšší súd jej vytkol nadkvalifikáciu a trest zmiernil na 8 rokov.Vo februári tohto roku zasa viackrát oslavne písala o tom, že je právoplatne odsúdený bývalý prezident Finančnej správy František Imrecze. Opäť ani raz nespomenula, že jeho dohodu o vine a treste schvaľovala práve Záleská.

Celkovo od 1. decembra 2020 do konca júla 2023 sa Tódová v 41 textoch dotkla káuz, v ktorých Záleská rozhodovala ako sudkyňa. Zvyčajne išlo o oslavné texty na adresu ŠTS.

Bývalý novinár, hovorca vlády a exposlanec Ľubomír Lintner na sociálnej sieti v tejto súvislosti konštatoval: „Vo chvíli, keď sa poznanie Moniky Tódovej a Pamely Záleskej menilo na priateľstvo či partnerstvo, tak sa novinárka mala úplne stiahnuť zo sféry žurnalistiky.“ Ako príklad uvádza Beátu Oravcovú. Keď sa vydala za, v tom čase politika Daniela Lipšica, prestala sa venovať novinárčine. My môžeme pridať príbeh Simony Frantovej, ktorá prešla od politiky ku kultúre, pretože sa začala priateliť s Andrejom Dankom. Ďalším príkladom radikálnej zmeny profesionálnej orientácie je partnerka Petra Kažimíra Katarína Korecká – on sa venoval politike, ona sa začala venovať kultúre.

K situácii sa vyjadril aj predseda Súdnej rady Ján Mazák. Jeho prekvapivé vyjadrenie si prečítajte v našej galérii.

Denník Plus JEDEN DEŇ a portál www.pluska.sk sú súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré patrí do portfólia skupiny Penta Investments.

Prečítajte si tiež: