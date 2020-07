Dnes je na Najvyššom súde na programe ďalšie pojednávanie v kauze tunelovania nebankových subjektov BMG Invest a Horizont Slovakia. Predvolaný bol aj obžalovaný Jozef Majský, no zachoval sa ako zvyčajne a na súd neprišiel. Prokurátor však navrhol to, čo obžalovaného nepoteší!

Majský tentoraz nielenže na pojednávanie neprišiel, ale neposlal súdu ani žiadnu reakciu, teda ospravedlnenie. Podľa informácií Denníka N sa k tomu prokurátor Ján Šanta postavil rázne a navrhol, aby sa dnes pojednávalo bez Majského prítomnosti: „Nič mu nebránilo, aby dnes prišiel na súd.“ Šanta povedal, že obžalovaný už ani neleží v nemocnici a vraj sa nachádza v Ostrave.

„Je to absurdný návrh,“ povedal na Šantove slová Majského obhajca Peter Filip. Ten vraj so svojím klientom dlhšie nebol a preto nevie, či obžalovaný súhlasí, aby sa súd konal v jeho neprítomnosti. Podľa Filipa netreba prehliadať ani to, že na jeho klienta je vydaný európsky zatykač a prebieha vydávajúce konanie z Českej republiky.

Definitívu o vydaní Majského na Slovensko má povedať práve Krajský súd v Ostrave. Ten ešte v júni Majského nezobral do predbežnej väzby. V kauze BMG Invest a Horizont Slovakia bola škoda vyčíslená na 488 miliónov korún. Prípad sa naťahuje od začiatku tohto tisícročia. Ďalších páchateľov v tejto veci Patrika Pachingera a Dávida Brtvu už odsúdili na 7 a 9 rokov.

Pojednávanie nakoniec otvorili aj bez prítomnosti Majského!

