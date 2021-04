Michal Suchoba vypovedal koncom marca cez telemost z Abú Zabí. Konkrétne preto, lebo podľa jeho obhajcu Miroslava Ivanoviča sa mu ešte nevrátili cestovné doklady. Milionár Suchoba sa priznal v kauzách Očistec a Mýtnik. Súčasťou jeho výpovede v druhej menovanej kauze mali byť však aj obvinenia, ktoré smerovali na adresu exministra financií Petra Kažimíra.

Kauza Mýtnik sa týka organizovanej skupiny, ktorej hlavou mal byť podľa vyšetrovateľov oligarcha Jozef Brhel. V prípade malo ísť o utajované IT zmluvy, ktoré Finančná správa (FS) SR pod vedením bývalého prezidenta Františka Imreczeho uzavrela s firmami Suchobu - napríklad s firmou Allexis. Okrem Imreczeho do väzby putovala aj spoluvlastníčka Allexisu Jana Rovčaninová, ale aj bývalý riaditeľ IT sekcie FS SR Milan Grega, Jozef Brhel a jeho brat Peter Brhel. Proti Imreczemu mal vypovedať aj Ľuodvít Makó, ktorý bol v tom čase riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy.

Ako uvádza vo svojom článku portál topky.sk, táto organizovaná skupina mala po dohode a podelení úloh ovplyvňovať zabezpečenie softvéru FS SR. Suchoba s Brhelom mali podielové vlastníctvo vo firme Allexis a podľa vyšetrovateľa bolo ich prioritou, aby IT systémy dodávala práve táto spoločnosť. Bývalému viceprezidentovi FS SR bola zadaná požiadavka na nákup. Vyšetrovateľ mal tvrdiť, že Imreczem a Suchobom bola zadaná požiadavka na prípravu podkladov na nákup IT systému kontrolných známok v režime stupňa utajenia VYHRADENÉ. Následne Čech, ako generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej, dodal požiadavku na tento nákup riaditeľovi Finančnej správy Imreczemu s odôvodnením potreby takéhoto systému ako aj jeho obstaranie v utajenom režime. Podľa informácií mal za toto sprostredkovanie dostať úplatok až vo výške 50-tisíc eur. Vo svojej výpovedi to vraj uviedol aj milionár.

Okrem úplatku pre Čecha však Suchoba mal hovoriť aj o úplatkoch pre bývalého ministra financií Petra Kažimíra, ktorý je aktuálne guvernérom NBS. Podľa tvrdení topky.sk sa Finančná správa rozhodla dať do svojej stratégie boja proti daňovým podvodom riešenie spoločnosti Allexis s.r.o. O tejto skutočnosti mal Suchoba vypovedať, že si ho Jozef Brhel zavolal na desiate poschodie hotela Hilton v Bratislave, kde mu mal vysvetliť, že už nikdy nebude dodávať žiadne projekty Finančnej správe. Dôvodom mal byť fakt, že ho vraj nemá rád niekdajší minister financií Peter Kažimír. Dokonca mal tvrdiť, že informácie o dodávke dostal Kažimír od Imreczeho. Vo výpovedi Suchobu vraj zaznelo, že buď v rokou 2015 alebo 2016 sa mal Brhel prerieknuť, že minister Kažimír od neho dostáva pol milióna eur.

