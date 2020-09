Minister práce Milan Krajniak sa na boj s následkami pandémie pozerá optimisticky. „Doteraz sme pomohli zhruba pol miliónom ľudí, či už sú to zamestnanci alebo živnostníci a tak ďalej,“povedal. V auguste podľa neho dokonca nastal pozitívny obrat, keď po prvýraz klesla nezamestnanosť. Na septembrový príliv nezamestnaných absolventov škôl sa na ministerstve pripravili, chystajú rôzne príspevky a kampaň na ich podporu.

Krajniak taktiež upozornil na portál pomahameludom.sk, na ktorom ľudia bez práce, ktorí potrebujú príspevok, nájdu všetky potrebné informácie.

Erik Tomáš a Milan Krajniak sa stretli v ostrom súboji. Zdroj: TASR

Podľa údajov Sociálnej poisťovne sa však v auguste zvýšil na rekordnú úroveň, čo skritizoval aj Erik Tomáš. „Aj viacerí podnikatelia a živnostníci sa vyjadrili, že pomoc od štátu bola nedostatočná,“skritizoval Krajniaka Tomáš a pripomenul napríklad aj protesty ľudí z turistického ruchu. Krajniak vysokú úroveň nezamestnaných pripisuje tomu, že žiadatelia o dávky ich častokrát dostanú oneskorene.

Pomoc ľuďom v gastre a turizme

Erik Tomáš pripomenul sľub vlády, podľa ktorého mala rozdať každý mesiac jednu miliardu finančnej pomoci a 500 miliónov bankových záruk, ktoré podľa jeho slov neboli dodané. Krajniak sa ohradil tým, že napríklad zhruba 90 percent pracovníkov v gastropriemysle a cestovnom ruchu požiadalo štát o pomoc a dostalo vyplatené príspevky. „V spolupráci s ministerstvom dopravy a financií pripravujeme schému, kde by sme špeciálne pomohli tomuto segmentu slovenskej ekonomiky,“ povedal Krajniak, no nechcel konkretizovať.

13. dôchodky

V diskusii sa dostali aj k ostro diskutovaným 13. dôchodkom. O tých sa rokuje aj v parlamente, zákon odklepli a poputoval do druhého čítania. Tomáš Krajniaka napadol, že aj naprieak tomu, že hlasoval za 13. dôchodky, ich chce teraz orezávať. „Pred 10 rokmi v roku 2010 Smer sľuboval 13. dôchodky. V roku 2012 vládol sám. Pýtam sa každého dôchodcu, dostali ste 13. dôchodky? Nedostali. Podvod. A takto to išlo až do roku 2019,“obraňoval sa.

Krajniak tvrdil, že súčasná vláda je k dôchodcom štedrejšia než predchádzajúce vlády Smeru. „Je pravda, že v minulosti bol prisľúbený 13. dôchodok. Strana, v ktorej som pôsobil, zaviedla vianočný príspevok. Potom ho postupne zvyšovala, čo malo viesť k transformácii na 13. dôchodok,“vysvetľoval Tomáš. Podľa Krajniaka však jeho matka, ktorá poberá priemerný dôchodok, dostala počas vlád Smeru maximálne 80 eur, no teraz má nárok na vyše 200 eur ako vianočný príspevok.