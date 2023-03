Eduard Heger má podľa Budaja potenciál na vytvorenie skupiny strán, ktoré zastavia návrat Roberta Fica (Smer-SD). „Eduard Heger je konsenzuálny človek, ktorý vie spájať a vytvárať dohody,“ vyhlásil Ján Budaj s tým, že premiér ho o svojich plánoch informuje.

Hegerovo oslovenie Budaja je logické aj podľa politológa Tomáša Koziaka: „V rámci OĽaNO majú k sebe najbližie a po Igorovi Matovičovi sú asi najvýraznejšie osobnosti hnutia. Heger navyše už v minulosti naznačil, že má blízko k Budajovej platforme. Pokiaľ sa mu nepáči štýl politiky Matoviča, tak Budaj je preňho prirodzený spojenec,“ tvrdí Tomáš Koziak.

S Hegerom už rokoval aj šéf mimoparlamentnej Modrej koalície Miroslav Kollár. „Slovensko potrebuje vidieť, že demokrati vedia spolupracovať, byť zodpovední a priniesť ponuku do najbližších volieb,“ poznamenal premiér. Nepovedal však jasne, či chce byť lídrom spoločného projektu. „Rád by som pokračoval vo funkcii premiéra, aby som mohol naplniť ešte tie veci, ktoré sme nestihli v tomto volebnom období," doplnil.

A či má Heger skutočne potenciál spojiť strany, ktoré zabránia návratu Roberta Fica, ako to tvrdí Budaj? „Nesúhlasím s tým. Je to len zbožné prianie," dodáva Tomáš Koziak. CELÉ VYJADRENIE POLITOLÓGA NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

„Správanie sa Hegera je v posledných týždňoch ťažko predvídateľné. Tak ako v minulosti vajatal a nevedel sa úplne vyhraniť voči Matovičovi, tak sa dnes nevie konkrétne vyjadriť k spolupráci s inými politickými subjektami,“ myslí si zasa politológ Radoslav Štefančík. „Heger má potenciál práve preto, že je momentálne povereným predsedom vlády a viaže sa na neho mediálna pozornosť. Nemyslím si však, že disponuje takou zvlášť veľkou charizmou na to, aby dokázal integrovať viaceré stredopravé strany,” uzatvára Štefančík.

"Občiansko-demokratická platforma hovorí o nutnosti spájania sa demokratických politikov od jesene minulého roka. Podľa informácií, ktoré mám, rokovania prebiehajú a sústreďujú sa okolo premiéra Hegera, ktorý je podľa môjho názoru prirodzeným lídrom spájania demokratických strán. Som presvedčený, že nájdeme spôsob ako spoločne postupovať do predčasných volieb a zastaviť nástup Smeru a extrémistov,” uviedol pre náš denník Kristián Čekovský.