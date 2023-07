Studený front prinesie PREHÁNKY a BÚRKY: Zbystriť by ste mali v TEJTO OBLASTI! ×

Tlaková níž v západnej Európe do počasia na Slovensku priamo nezasiahne. Jej studený front však na naše územie v stredu a počas noci na štvrtok (6. 7.) prinesie prehánky a búrky, najmä do západnej polovice Slovenska. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.