Priateľstvo, aké sa na slovenskej politickej scéne často nevidí. Poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) zverejnila na svojom Instagrame fotografiu zo spoločného stretnutia s bývalým ministrom zdravotníctva a vnútra Tomášom Druckerom (Dobrá voľba a Umiernení). Práve on dosiahol svoj politický vrchol za vlád Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Hoci nebol členom strany Smer-SD, bol jej nominantom. Vyzerá to však tak, že v rámci jeho dobrých vzťahov s liberálkou to dôležitú úlohu nehrá.

Bittó Cigániková sa vzájomným porozumením s Tomášom Druckerom rozhodne netají. Dokonca spolu trávili čas aj v súkromí. „Bývalého ministra zdravotníctva som spoznala ako jeho opozícia. Vždy som oceňovala jeho prístupnosť k iným názorom a konštruktívny tón. Paradoxne, až neskôr ako koaličná poslankyňa som pochopila, že to vôbec nie je samozrejmé. Postupne sa z nás stali priatelia, dokonca bol aj na mojej svadbe či narodeninách a niekedy sa stretávame,“ napísala Bittó Cigániková a dodala, že ju zaujímajú aj jeho pohľady na zdravotníctvo, keďže pre oboch ide o blízku oblasť pôsobenia.

To, v čom sa obaja priatelia zhodnú, je postoj voči osobe predsedu OĽaNO. „Na druhej strane, Igor Matovič je dobrý príklad toho, že sa aj s ľuďmi z koalície môžu vzťahy zhoršiť, lebo sa k nim nespráva ako k partnerom, ale ako k nepriateľom na život a na smrť,“ povedala Cigániková. „Ja a Tomáš Drucker sme dôkazom toho, že ak sa dvaja ľudia bavia slušne, dokážu mať dobrý vzťah, normálne a ľudsky sa stretnúť a rozprávať – napriek tomu, že majú na veľa vecí iný názor.“

Je však vzťah medzi Bittó Cigánikovou a Druckerom natoľko dobrý, že by napríklad exministrovi vybavila flek v Slobode a Solidarite? „Stretnutie s Jankou Bittó Cigánikovou bolo priateľské a sem-tam si sadneme a podiskutujeme o zdravotníctve, politike a rodine. Netreba za tým hľadať viac,“ odpovedal nám na špekulácie Drucker. „Táto otázka nie je vôbec na stole, ale aj keby bola, tak o tom nerozhodujem ja, ale orgány strany,“ doplnila ho liberálka. Vedenie SaS sa prostredníctvom hovorcu vyjadrilo pomerne vyhýbavo: „Toto nie je témou dňa.“

Na jeho prípadný prestup do SaS sme sa spýtali aj poslanca NR SR Miroslava Žiaka: "Ja som kamarát s Tomášom Druckerom. On mi pripadá ako jeden z tých normálnych z toho Smeru, lebo však on nebol priamo člen, ale nominant a Smer tiež potreboval nejakých dobrých manažérov v exekutíve, lebo veď nemohol tam mať iba pokémonov. Tomáš Drucker v podstate mal firmu, ktorá riešila takéto veci a on sa v zásade dostal aj do dobrých čísel. Takže on bol svetlá stránka celej ten smeráckej agendy. Ani sa neudržal ako minister vnútra, takže ho považujem, aj keď sa to dá samozrejme zneužiť, za pomerne schopného človeka."

