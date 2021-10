Nenápadná ministerka. Hoci je Natália Milanová (39) šéfkou rezortu kultúry už viac ako jeden a pol roka, svetlá kamier na ňu mieria len sporadicky. Nateraz sa zdá, že Slovákov jej neúčasť na politických debatách príliš nezaujíma. Otázka „prečo“ je však komplikovanejšia, ako by sa mohlo zdať.​

Hoci pandémia koronavírusu zasiahla aj kultúru, Milanovej tvár či vyhlásenia v médiách príliš nerezonujú. Za seba hovorí aj jej účasť v televíziach. Od minuloročných volieb sa šéfka rezortu kultúry objavila skutočne len v niekoľkých politických debatách. Ako hostku ju privítali raz v relácii televízie Markíza Na telo, dvakrát v relácii TA3 V politike a v relácii RTVS O päť minút 12 či v diskusii televízie JOJ Na hrane sa neobjavila vôbec. Na rozdiel od šéfky kultúry sa napríklad jej politický kolega z hnutia OĽaNO a minister financií Igor Matovič (48) od začiatku roka objavil na obrazovkách jedenásťkrát. Samotná Milanová si nízky záujem vysvetľuje po svojom: „Nie som človek konfliktu, možno preto nie sme pre médiá taký zaujímavý rezort.“

Podľa ministerky však napriek tomu má jej rezort dostatok mediálnych vystúpení. „Ale rozumiem, že v čase pandémie dostáva väčší priestor aktuálna covid situácia,“ odkázala. Podľa vlastných slov na rezorte nezaháľa. „Teraz sa popri aktivitách súvisiacich s bežným chodom ministerstva venujeme veľkej mediálnej reforme a spustili sme doteraz najväčšiu COVID výzvu na ministerstve kultúry,” povedala nám. Druhá vlna pandémie, ktorá odštartovala približne pred rokom, sa však úzko týkala aj kultúrno-kreatívneho priemyslu. A práve umelci za posledný rok na ministerku nevedia nájsť milého slova. Šéfka rezortu sa pred rokom negatívne preslávila aj v relácii Rádia Expres, keď na otázky moderátora nevedela odpovedať. „Keď Úrad verejného zdravotníctva vydával toto opatrenie, nekonzultoval ho s ministerstvom kultúry, takže... je to stále také nejasné...“ reagovala na otázky o vtedajších obmedzeniach.

Vyššie spomenuté televízie sme oslovili s otázkami, či Milanovú do politických debát pozývajú. „Pani ministerku radi do relácií Na hrane a ANALÝZY Na hrane pozveme, faktom je, že oblasť kultúry z pohľadu tém prevalcovali iné oblasti,“ reagovala moderátorka relácie TV JOJ Jana Krescanko Dibáková. Dodala, že kultúrne témy sú zastúpené v iných formátoch. RTVS reagovala, že hostí do diskusií vyberá podľa situácie. „V prípade, že budú v spoločnosti rezonovať témy z oblasti kultúry, samozrejme, oslovíme aj pani ministerku,“ vysvetlila hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová. Oľga Dúbravská z TA3 dodala, že televízia ju predstavila vo viacerých reláciách. Od zdroja z prostredia TA3 sme sa však dozvedeli, že je mimoriadne náročné sa s ministerkou skontaktovať a dohodnúť s ňou termín debaty.