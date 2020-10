Pracovníci ministerstva vnútra v Bratislave majú strach o svoje zdravie. V klientskom centre na odbore životného prostredia sa podľa informácií denníka Plus JEDEN DEŇ totiž objavili dva pozitívne prípady medzi zamestnancami. Reakcia ich nadriadených však bola podľa našich informácií nanajvýš znepokojujúca. Oficiálne ich o chorých kolegoch nemal nikto informovať. "Oficiálne nám nič nepovedali. Dozvedeli sme sa to len tak z chodbových rečí. Sme im ukradnutí," prezradil nám jeden zo zamestnancov.

Niektorí zamestnanci tak v strachu podstúpili testovanie. To si však museli platiť z vlastného vrecka. Zamestnávateľ ho mal uhradiť iba dvom osobám, jednou z nich mala byť úradníčka z podateľne. Ostatní mali síce nariadený striedavý home office, no súčasťou ich práce sú aj stránkové dni, počas ktorých prichádzajú, okrem iného, do kontaktu aj s verejnosťou. "Máme strach, nikto sa tu s nami poriadne nerozpráva. Cítime len napätie," doplnil náš zdroj.

Zúfalí zamestnanci sa chceli obrátiť na prednostu Branislava Borovského. Očakávali, že ako otec ôsmich detí bude zmierlivejší. Podľa ich slov bolo však takmer nemožné spojiť sa s ním. To isté sme teda vyskúšali aj my. Telefón nám zdvihla zamestnankyňa jeho kancelárie. "Pán Borovský má rokovania, je zaneprázdnený," reagovala na naše otázky. Takýto argument vraj počúvali aj samotní zamestnanci. Na ďalší deň nás už odkázala na tlačové oddelenie ministerstva.

Minister vnútra Roman Mikulec je tiež od piatka na Orave. Zdroj: facebook

Z tlačového oddelenia nám odkázali, že o pozitívne testovaných vedeli. "Na základe usmernenia hlavného hygienika MV SR boli zamestnanci, u ktorých mohlo dôjsť k zvýšenej expozícii s nakazenými, bezplatne otestovaní na COVID-19," napísali nám s tým, že zamestnanci boli predtým riadne informovaní a dostali pokyn ostať v domácej karanténe.

"Okresný úrad ďalší postup konzultoval s regionálnou hygieničkou. Pracovníci, ktorí s nakazenými neboli v zvýšenej expozícii, podľa hygienických nariadení nespĺňali podmienku na bezplatné vyšetrenie na COVID-19 – t. j. nemali intenzívny kontakt s nakazenými. Odmietame zanedbanie hygienických pravidiel v tomto prípade," znela odpoveď. Zamestnanci sa však búria a pýtajú sa, či ide naozaj len o dve spomínané osoby, ktoré boli na teste. Podľa ich slov bolo totiž takých osôb podstatne viac. Prízvukujú tiež, že neoficiálne dostali informáciu, že ak neprídu do práce, budú mať absenciu. "Hovorí sa, že máme ísť na PN, ale my si nemôžeme dovoliť prísť o časť príjmu," hovoria zamestnanci, ktorí majú tabuľkové platy.

Zúfalým pracovníkom tak evidentne neostáva nič iné, iba zaplatiť si testy a dúfať v negatívny výsledok.

AKO VYZERÁ TESTOVANIE NA KORONAVÍRUS? ZISTÍTE V GALÉRII