Na internete sa objavila výzva s názvom Veľký krok pre Slovensko. Ide o iniciatívu známych slovenských tvorcov a umelcov vyzývajúcich Igora Matoviča, aby odstúpil. "Oceňujeme to, čo ste od volieb v roku 2020 pre návrat spravodlivosti a právneho štátu urobili, no teraz treba pre Slovensko a jeho občanov urobiť viac – treba priniesť obeť. Tou obeťou je Vaše odstúpenie z postu ministra vlády Slovenskej republiky. Vieme, že to nie je ľahké, ale veríme, že ste toho schopný," píšu jej autori.

Medzi podpísanými figurujú napríklad herci Richard Stanke, Zdena Studenková, Já Vajda či Miroslav Noga. Nechýbajú ani podpisy od Zuzany Kanócz, Lucie Piussi, Kamily Magálovej a desiatok ďalších. Pod výzvu sa na internete doteraz podpísalo okolo 3500 ďalších ľudí.

My sme sa preto obrátili na poslancov OĽANO a opýtali sme sa na ich reakciu. Čo všetko nám prezradili si môžete prečítať nižšie.

Svojho straníckeho šéfa podporila napríklad bývalý známy tanečník, podnikateľ a dnes poslanec či kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja - Erik Ňarjaš: "Igor Matovič nemá čo odstúpiť. Legitímne vyhral voľby a ustúpil už z postu premiéra, čím dokázal že sa dokáže obetovať. Tieto tlaky na jeho osobu sú tlakom konkurencie prostredníctvom rôznych spôsobov ho diskreditovať a rozbiť vládu. Igor Matovič urobil veľa komunikačných chýb, ale je rovný človek a deficit štátu sa historicky znížil. Navyše dostal takú dobu na vládnutie (pandémia, vojna na Ukrajine, celoeuópska ekonomická kríza, atď.), že málokto by to manažoval lepšie," vyjadril sa pre nás a dodal, "treba si konečne uvedomiť, že Matovič nech je akýkoľvek, nepotrebuje kradnúť a ide mu naozaj o ľudí a o túto krajinu."

Kristián Čekovský pôsobil kedysi v médiách, dnes je predsedom parlamentného výboru pre kultúru a médiá. Ako to vidí on? "Vážim si hlas umelcov, ktorí neraz v ťažkých chvíľach pre Slovensko vyjadrili svoj postoj. Plne súhlasím s tým, že nik z nás nechce návrat mafie do kľúčových pozícií štátu. Aj preto je dôležité, aby lídri OĽANO a SAS ešte našli spoločnú reč alebo ustúpili zo svojich pozícií, nech môže táto možno nedokonalá, no demokratická vláda dokončiť svoje poslanie. Tým je najmä očista Slovenska od korupcie," vyjadril sa pre nás.

Obrátili sme sa aj na jeho poslaneckého kolegu Andreja Stančíka: "Beriem to ako občiansku iniciatívu, na ktorú majú umelci plné právo a oceňujem, že sa v týchto ťažkých časoch obávajú návratu Fica, čo by znamenalo návrat do doby korupcie a zločinu. Osobne si myslím, že krok späť by mali spraviť obe strany. To najhoršie, čo sa môže stať, je rozbitie koalície v čase zdražovania a rezignácia na sľub, ktorý sme dali občanom. Bol by to únik od zodpovednosti."

Pomerne jasne sa voči umelcom vyjadrili Zita Pleštinská a Milan Potocký. Poslankyňa za OĽANO na sociálnej sieti napísala komentár: "Umelci chcú PS, SaS, LGBTI, registrované partnerstvá, povolenie potratov, povolenie drog..." Negatívne sa voči verejnej výzve vyjadril aj spomenutý Potocký: "Je to zatiaľ ich najsmutnejší a najslabší herecký výkon v ich kariére, za ktorý by si zaslúžili ocenenie Zlatá malina."

Na stranu Igora Matoviča sa postavili aj ďalšie osoby z hnutia, vyberáme preto ďalších dvoch poslancov NR SR. Milan Kuriak posiela umelcom jasný odkaz: "Ja vyzývam a prosím umelcov, aby na odstúpenie vyzvali v prvom rade Richarda Sulíka a tiež Janu Bittó Cigánikovú, ktorá už dávno nemá čo robiť na poste predsedníčky zdravotníckeho výboru. S odstúpením Igora Matoviča nesúhlasím, on už obeť pre vyšší cieľ, pre dobro Slovenska priniesol. Igorovi Matovičovi omnoho viac záleží na ľuďoch omnoho viac. Pre Slovensko robí omnoho viac ako Richard Sulík. Od umelcov očakávam, že by nemali hodnotiť prácu a výsledky podľa niektorých urýchlených emotívnych prejavov, ale podľa vykonanej práce. V tom má jednoznačne navrch Igor Matovič, aj napriek niektorým chybám."

Vyzerá to, že poslanecký klub OĽANO stojí za svojim šéfom a vyriešenie koaličnej krízy je stále v nedohľadne. Hoci sa čas rýchlo kráti a už čoskoro budeme vedieť konečné vyriešenie sporu, ktorý zaťažuje Slovensko.

Prečítajte si tiež: