Od augusta 2022 stráži Univerzitnú nemocnicu – Nemocnicu svätého Michala, a. s., patriacu pod Ministerstvo vnútra, spoločnosť JOSEBA, ktorá poskytuje súkromné bezpečnostné služby. Kontrakt je uzatvorený na jeden rok a na 220 436, 64 eur (s DPH). Ako sa však ukázalo, vo firme ešte donedávna figurovalo medzi štatutármi meno Jána Mikulca, brata ministra vnútra. Na priame prepojenie upozornil podpredseda Smeru-SD Erik Kaliňák na sociálnej sieti. „Mikulec robí jediné, čo kedy vedel, presne ako pred rokmi, primitívne prihráva biznis vlastnej rodine, asi v duchu hesla: Kto nekradne, okráda svoju rodinu,“ kritizoval Erik Kaliňák.

Akým spôsobom prebehlo výberové konanie a súťaž, sme zisťovali priamo na Ministerstve vnútra. „K uvedenému kroku došlo absolútne z legitímnych dôvodov, keďže zmluva s predchádzajúcim dodávateľom SBS služieb zanikla. Bola totiž uzatvorená na určitý čas v trvaní jedného roka. Z uvedeného dôvodu bola vypísaná súťaž na obstaranie nového dodávateľa predmetných služieb,“ povedala riaditeľka Tlačového odboru Ministerstva vnútra Zuzana Eliášová. EXKLUZÍVNE FOTKY SBS FIRMY SPÁJANEJ S MIKULCOM PRED NEMOCNICOU NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

Zaujímali nás aj dôvody, prečo voľba padla práve na spoločnosť JOSEBA. „Faktom je, že do verejného obstarávania sa zapojilo 11 účastníkov. Súťaž bola realizovaná formou verejného obstarávania cez elektronický trhový systém Eranet, a to s kritériom najnižšej ceny, pričom spoločnosť JOSEBA predložila ponuku s najnižšou cenou,“ vysvetľovala Eliášová. Rezort vnútra zároveň akékoľvek prepojenie spoločnosti JOSEBA na rodinných príslušníkov Mikulca odmieta. „Spomínaná osoba v nej podľa aktuálnych údajov Obchodného registra nefiguruje. Ministerstvo vnútra dôrazne vylučuje akékoľvek prepojenie,“ povedala hovorkyňa.

Napriek týmto slovám sa celá transakcia nepozdáva politológovi Jozefovi Lenčovi. „Ak je to pravda, je to problém. Ak súčasná vládna koalícia mala v úmysle fungovať inak ako tie predchádzajúce, tak by mali pri výbere pri poskytovaní zákaziek minimalizovať situácie, v ktorých existuje priame alebo nepriame, viditeľné alebo neviditeľné prepojenie s osobami blízkymi vládnej koalície,“ povedal.

