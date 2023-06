So Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) to ide dolu vodu. Len za prvý kvartál tohto roka vykázala stratu vyše 50 miliónov, za roky 2020 až 2022 dokonca až 354 miliónov eur. Nie všetci sa však sťažujú, že by nezarobili.

Nepomohli ani dve kapitálové injekcie zo strany štátu, ktorý je stopercentným vlastníkom poisťovne. Kumulatívna strata poisťovne pritom od roku 2020 dosiahla 405 miliónov eur. Štát do nej v roku 2020 nalial 198 miliónov eur, vlani ďalších 160 miliónov. Na konci reťazca sú pacienti, ktorí čakajú na operácie, liečbu alebo na lieky.

Nie všetci sa však môžu sťažovať na nedostatok finančných prostriedkov v zdravotníctve. Napriek obrovským stratám, ktoré generuje, VšZP neváhala posielať majiteľom zdravotníckych laboratórií milióny eur. Najviac si prilepšili laboratóriá spoločnosti Medirex. Ich čistý zisk vzrástol podľa dostupných údajov z Finstatu za posledné tri roky takmer na 42 miliónov eur.

Zisky stúpli aj ostatným majiteľom laboratórií, a to v priemere o viac ako 15 percent. VšZP nakupovala najmä PCR testy na covid, a to aj v roku 2022, keď malo Slovensko vrcholy pandémie a tlak na masívne testovanie už za sebou. Zvláštne je aj to, prečo navyšovala platby za tieto produkty.

Napriek tomu podľa stanoviska VšZP pre denník Plus JEDEN DEŇ poisťovňa trvá na tom, že navyšovanie objemov pre laboratóriá „bolo dôsledkom covid situácie a extrémneho nárastu počtu PCR testov“. Ako ďalej uvádza poisťovňa, v prvom kvartáli 2022 zaplatila takmer 60 percent z objemu celého roka 2021, čo je 30 miliónov eur.

Poisťovňa ďalej uviedla, že aktuálne eviduje „nárast ošetrovania pacientov v ambulantnej sfére (odloženie počas pandémie covidu), a tým aj zvýšenú laboratórnu diagnostiku“.

Témou laboratórií sa zaoberala už pred rokom aj dozorná rada VšZP. „Vtedy došlo k prvému navýšeniu a nesúhlasili sme. Po rokoch, keď laboratórna diagnostika mala extrémne dobré časy, lebo sa testovali PCR, sme nesúhlasili, aby sa zvyšovali limity,“ uviedol Martin Smatana, predseda dozornej rady. Generálny riaditeľ poisťovne Richard Strapko však napriek nesúhlasu dozornej rady limity opäť navýšil.

Smatana hovorí, že dozorná rada má iba odporúčaciu právomoc. „Bolo nám prisľúbené, že k ničomu takému nedôjde. Nestalo sa tak, my sme sa cítili oklamano,“ povedal Smatana v relácii TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou na margo zvýšenia limitov pre laboratóriá. O stanovisko sme požiadali aj spoločnosť Medirex a ministerstvo zdravotníctva. Téme sa budeme naďalej venovať.

