Širokej verejnosti menej známy, no o to podstatnejší pre spravodlivosť na Slovensku, predseda Súdnej rady Ján Mazák (69), sa do histórie zapíše naozaj svojsky. Vláda mu odsúhlasila obrovské peniaze, až 86 400 eur na kúpu služobného auta, napriek tomu, že doterajšie vozidlo za 57 559 eur kupovala Súdna rada iba pred pár rokmi.

Softvér nestihnú, bude auto

Peniaze boli pôvodne v rozpočte Kancelárie Súdnej rady určené na obstaranie softvéru a modernizáciu komunikačnej infraštruktúry. Na návrh vedúceho kancelárie predsedu súdnej rady Martina Katriaka však v júni vláda odsúhlasila zmenu ich využitia. Výdavkový limit vo výške 86 400 eur sa tým presunul na účel obstarania ekologického osobného automobilu pre predsedu Súdnej rady. „Z časového hľadiska, ako aj z dôvodu náročného procesu verejného obstarávania nebude možné tieto prostriedky v plnom rozsahu použiť na pôvodne stanovený účel do konca roku 2023,“ odôvodnila rozhodnutie Kancelária Súdnej rady.

Hoci Súdna rada patrí k organizáciám, ktoré majú najnižší príjem zo štátneho rozpočtu, jej predseda sa nemôže sťažovať. Pravidelne mu preplácajú aj letenky do Luxemburgu. „Lietam domov, t. j. do Košíc, alebo do Luxemburgu, kde mám právo trvalého pobytu a vlastním tam byt. Letenky vychádzajú približne dvakrát až trikrát lacnejšie, než by som sa dopravoval autom,“ uviedol Mazák vlani pre PLUS 7 DNÍ. Napríklad v októbri a novembri si dal preplatiť letenky po 500 eur. Okrem toho sa mu uhrádza prenájom dvojizbového bytu v Bratislave za 850 eur mesačne. K dispozícii má aj auto s vodičom.

Dve za cenu jedného

Teraz vraj Mazák ale potrebuje nové auto. Vyplýva to z odôvodnenia požiadavky z kancelárie Súdnej rady: „Vzhľadom na vek a amortizáciu motorového vozidla, ako aj z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ochrany ústavného činiteľa, je nevyhnutné obstarať nový osobný automobil pre predsedu Súdnej rady.“ Otázka však je, prečo za takú vysokú sumu. Kancelária Súdnej rady má pritom vozový park s dvoma autami. Nedali by sa za sumu na jedno auto obmeniť rovno obe vozidlá? Jedno z nich je Audi A6 FLEET 3,0 TDI quattro za 57 559 eur, ktoré bolo zaobstarané v roku 2016, kedy Súdnej rade šéfovala Jana Bajánková.

Podľa automobilového špecialistu Filipa Kadlečíka z Auto Bildu sú dnes´reprezentačné autá naozaj drahé. Mazák ale nie je prezident ani premiér, a autom vraj cestuje zhruba dvakrát ročne do Prezidentského paláca na vymenovanie sudcov, občas do parlamentu, a na výjazdové zasadnutia na krajské súdy. „V prípade, že jeho vozidlo nemusí spĺňať vyslovene reprezentatívne úlohy, dali by sa za túto cenu obstarať aj dva slušné a moderné elektromobily, napríklad Citroën ë-C4 X, sedan vhodný do fleetovej flotily, ktorý sa začína na sume pod 35-tisíc eur,“ hovorí Kadlečík. Alternatívou by mohlo byť podľa odborníka aj vozidlo Kia EV6, ktoré sa začína na sume 49 990 eur a je vraj dostatočne reprezentatívne a pokročilé. Podľa odborníka je na zvážení, či by takéto vozidlo nepostačovalo na plnenie úloh predsedu Súdnej rady.

