Vladimíra Marcinková (32) vbehla na politickú scénu potichu, no svojimi činmi sa čoraz intenzívnejšie hlási o slovo. Kariéru začínala v čase, keď bol prezidentom Andrej Kiska (60) a ona mu robila vedúcu odboru regionálnej politiky. Už dvojnásobná mamička zo Spiša a manželka slovenského hokejového reprezentanta sa teraz ocitla na kandidátke SASKY dokonca vyššie ako viacerí ostrieľaní liberáli. Čím tak učarovala Richardovi Sulíkovi (55)?

Líder SaS Richard Sulík (55) na brífingu oznámil mená ľudí, ktorí budú na prvých 30 miestach kandidátky strany do septembrových parlamentných volieb. Očakávalo sa, že na popredných miestach budú dlhoroční saskári. Nastalo však obrovské prekvapenie, keďže z piateho miesta sa o priazeň voličov bude uchádzať bývalá členka Za ľudí a poslankyňa Vladimíra Marcinková. „Jej dlhodobou prioritou sú detskí pacienti a ich práva, za ktoré zvádza boj v parlamente. Verím, že v tom bude po návrate z materskej dovolenky pokračovať. Vlaďka, vitaj na mieste číslo päť kandidátky SaS,“ povedal Sulík. Líder liberálov o nej prezradil, že je bojovníčka a nikdy sa nezdáva. Vraj aj preto sa jej v parlamente podarilo presadiť právo na sprievod pri pôrode, odstránenie diskriminácie pri výpočte materskej u hasičiek a vojačiek, či zabezpečenie financovania firemných škôlok.

„Rátala som s číslom 32. Keď mi Rišo napísal, že budem päťka, myslela som, že sa pomýlil. On mi na to povedal, že mám plnú podporu SaS v mojich snahách a nemám to vzdávať. Nevzdám!,“ povedala skromne a zároveň odhodlane Marcinková. Vo voľbách 2020 bola pritom na kandidátke strany Za ľudí na 11. mieste. Vďaka 15 567 preferenčným hlasom sa však napokon posunula na 6. miesto. Po nezhodách v strane Za ľudí sa však napokon rozhodla zo strany vystúpiť a v septembri 2021 sa pripojila k poslaneckému klubu SaS.

Poslankyňa je šťastne vydatá za hokejistu Tomáša Marcinka (35), s ktorým má dve deti. Dcérka Lina sa narodila pár mesiacov po voľbách 2020 a malý Leon prišiel na svet doslova iba pred pár týždňami. Zaujímavosťou je, že ďalší exposlanec Za ľudí a jej otec Vladimír Ledecký (57) kandiduje za SaS zo 16. miesta.

No oveľa zaujímavejšie je, že práve Marcinková nechala za sebou na kandidátke také mená ako Marián Viskupič (6. miesto), Juraj Droba (8. miesto), Karol Galek (9. miesto), Ján Oravec (10. miesto) a šéfku poslaneckého klubu SaS Annu Zemanovú (13. miesto). „Vlaďku Marcinkovú vnímam ako odhodlanú bojovníčku za práva detí. Je ľudská, priateľská a profesionálka,“ reagovala Zemanová, podľa ktorej je potrebné dať v politike priestor aj mladým ľuďom. „Vlaďka neustále dokazuje, že má kopec energie, talentu a je to neúnavná bojovníčka,“ dodala Zemanová.

