Ešte včera riešil Stančík na sociálnej sieti politiku Hlasu Petra Pellegriniho, ktorému vyčítal, že vylúčil spoluprácu s OĽANO, no nie s Republikou Milana Uhríka. „Takže Heger, Budaj, Naď, Matovič nie, ale Mazurek, Uhrík a Suja áno. Demokrati a slušní ľudia nie, extrémisti a odsúdenci áno,“ napísal Stančík.

Dnes už ale poslanec OĽANO riešil svoj osobný problém: „Ako ste si všimli, mal som problémy s plným nosom. Bránilo mi to v reči a pri dýchaní. Dnes som preto šiel na operáciu.“ Stančík sa poďakoval lekárovi a sestričkám za vľúdny a odborný prístup. Už zajtra sa vraj chystá do práce, lebo povinnosti volajú.

Parlament bude zajtra hlasovať o veľmi dôležitej veci - prítomnosti vojsk NATO na našom území. Na Slovensko by malo prísť 2100 vojakov z Českej republiky, Holandska, Poľska, Slovinska, Nemecka a USA. „Vrátil by som sa bez ohľadu na to, aké hlasovanie bude. Je to moja povinnosť,“ povedal Stančík pre Plus JEDEN DEŇ. To, ako sa cíti, a ako po operácii vyzerá nájdete v galérii.