Do honosnej vily sa zatiaľ nechystá! Reč je o bývalom predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi, ktorý nečakane prerušil dostavbu luxusnej nehnuteľnosti v bratislavskej Dúbravke. Túto informáciu potvrdil exkluzívne pre denník Plus JEDEN DEŇ a vysvetlil nám aj konkrétny dôvod. Nedostatok financií to mimochodom nie je.

O tom, že sa Andrej Danko bude čo nevidieť sťahovať do obrovskej novostavby na okraji nášho hlavného mesta, sa v médiách písalo ešte v roku 2017. Už vtedy sa pri pohľade na veľkosť pozemku a vily, ktorú kúpil rozostavanú, šepkalo, že by lídra SNS mala vyjsť až na 500-tisíc eur. „Pán predseda sa rozhodol riešiť vlastné bývanie z vlastných zdrojov, nevyužíva možnosť nájmu, na ktorý má podľa zákona nárok,“ reagovala na otázky týždenníka Plus SEDEM DNÍ Dankova vtedajšia hovorkyňa, ktorá dodala, že Danko hľadal vilu, ktorá bude naozaj reprezentatívna. A to sa mu podarilo. Trojpodlažná stavba v Dúbravke má podlahovú plochu 429 štvorcových metrov, plus 141 metrov terasy s prekrásnym výhľadom na mesto a okolité lesy.

Napriek tomu, že mal bývalý predseda parlamentu s domom veľké plány, dodnes v ňom nebýva. Dokonca podľa vlastných slov stopol jeho dostavbu. „Všetko som stopol, venujem sa posledné dva roky len SNS a nemal som na to absolútne čas. Ani interiér nie je zariadený," potvrdil pre náš denník. Zároveň dodal, že miesto, kde stojí jeho vila, má preňho špeciálny vý-znam. Nachádza sa totiž len 200 metrov od rodného domu Gustáva Husáka, ktorého vždy obdivoval.

Pri skutočnosti, že takmer v hotovom dome Danko stále ani po štyroch rokoch nebýva, sa vynára otázka, či naňho má financie. Ani v tých však evidentne problém nebude. Dôkazom je aj fakt, že podľa aktuálnych fotografií, ktoré sa nám podarilo urobiť, má celý dom novú fasádu, iné dvere a zdá sa, že aj okná a časť terasy je zastavaná. Zrejme tak skutočne najpravdivejšou informáciou bude, že bol Danko len skutočne veľmi zaneprázdnený. Jeho plány s SNS sú totiž poriadne veľké. Dokonca je presvedčený, že aktuálne preferencie strany na úrovni tesne nad tromi percentami dokáže do volieb zvýšiť tak, že sa znovu dostane do parlamentu. „Pred pol rokom ste hovorili, že percentná sú jedno až dve. Dnes sú preferencie 3,4 percenta. A na rozdiel od Igora Matoviča môžem po regiónoch chodiť bez ochranky. Môžem na sociálne siete nahrávať videá a vidím, že ich sledovanosť stúpa,“ povedal v diskusii na TASR TV. Dodal tiež, že posledné parlamentné voľby boli plné emócií, voliči nečítali programy politických strán a nebrali do úvahy ani to, čo pre nich bývalé vládne subjekty za štyri roky urobili. A dnes sa začínajú zamýšľať nad tým, že boli zvolení ľudia nepripravení na riadenie štátu, konštatoval Danko.