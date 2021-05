Informuje o tom portál ta3.com.

"Keď sme Sputnik priviezli postup krokov bol jednoznačný, bol v mrazovom reťazci a nie je to úplne jednoduché na manipuláciu. Podobne je to uskladnené aj teraz, do dvoch hodín po rozmrazení musí byť vakcína podaná, a to je relatívne náročné. Každá vakcína musí podstúpiť aj kontrolu šarže, na to som potreboval minimálne dva týždne, testy napokon vyšli dobre a hneď vtedy sa malo začať aj očkovať," uviedol Krajčí s tým, že napriek tomu je rád, že sa tak stane už čoskoro. "Celé sa to spolitizovalo a preto sa čakalo až doteraz, dodnes úplne nerozumiem tomu, čo sa vlastne stalo," dodal.

Baláž považuje Sputnik za pravdepodobne dobre namiešanú vakcínu, avšak stále nie je registrovaný. Vinu vidí najmä na strane Ruska, ktoré nedodalo všetky doklady pre Európsku liekovú agentúru. Chýba mu však presný postup, ako chcú očkovať neregistrovanou vakcínou, na tom podľa neho treba ešte zapracovať.

Ako ďalej s AstraZenecou?

"AstraZeneca je výborná vakcína pre ľudí nad 60 rokov, v prvej stratégii sme očkovali ňou najmä mladšie ročníky, teraz sa to ale otočilo a odporúčajú očkovať aj starších," dodal Krajčí k očkovacej stratégii. Podľa neho však máme k dispozícii jeden milión vakcín Pfizer a teraz sa treba sústrediť na ne.

Na problémy okolo AstraZenecy zaujal Baláž jasné stanovisko. Podľa neho stále prevažuje benefit očkovania. "Na samotný vírus zomrie oveľa viac ľudí ako na očkovanie. Aj Covid napáda určité miesta na výstelke ciev a spôsobuje zrazeniny. Otázkou však zostáva, prečo to môže spôsobovať vakcína," uviedol s tým, že AstraZeneca, ale aj podobná Johnson&Johnson majú dobrý ekonomický potenciál. Sú lacné a netreba ich udržiavať pri tak nízkych teplotách. "Bola by veľká škoda, keby sme stratili možnosť nimi očkovať," uviedol.

