"Zmluva je maximálne výhodná pre predávajúceho, lebo kupujúci preberá všetky riziká. Je to zmluva typu take or pay. To znamená, že kupujúci zaplatí bez ohľadu na to, či odoberie dohodnuté množstvo," povedal lekár a advokát zo spoločnosti Kinstellar Peter Kováč.

Za nežiaduce účinky podľa neho preberá tiež zodpovednosť kupujúci, teda ministerstvo zdravotníctva. Zhodnotil, že ruská strana sa zaistila voči všetkým rizikám. Slovensko podľa zmluvy môže vrátiť vakcíny, ktoré by neboli farmakologicky v poriadku. Považuje za otázne, či zmluva nadobudla účinnosť až po zverejnení.

Zmluva na nákup vakcín je uzavretá na 19.900.000 amerických dolárov bez DPH. Platná je do 27. februára 2024, teda tri roky od jej uzavretia.

O potrebe zverejnenia zmluvy hovorili prezidentka SR Zuzana Čaputová, ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) aj opozícia. Šéfka rezortu justície upozornila, že zverejnenie povinne zverejňovanej zmluvy je podmienkou nadobudnutia jej účinnosti.

Ministerstvo zdravotníctva SR ešte v utorok (27. 4.) informovalo, že 600 dávok vakcíny Sputnik V si ruská strana zo Slovenska odvezie na vlastnú kontrolu. Tá tak spravila v stredu ráno. Kontrola má trvať jeden mesiac a definitívne rozhodnutie o očkovaní Sputnikom u nás padne podľa rezortu zdravotníctva až po ukončení kontroly.

Slovensko si objednalo dva milióny vakcín Sputnik V. Nákup vyvolal pnutie vo vládnej koalícii, ktoré vyústilo do rekonštrukcie kabinetu.

Za milión dávok sme mali zaplatiť milióny eur

Za dva milióny dávok ruskej vakcíny Sputnik V malo Slovensko zaplatiť vyše 16 miliónov eur. Ministerstvo zdravotníctva SR zmluvu zverejnilo v Centrálnom registri, minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský to povolil už včera.

Za slovenskú stranu zmluvu podpísal exminister Marek Krajčí, podpis za ruskú stranu je vyčiernený. Do konca februára malo prísť do krajiny 200-tisíc dávok, v marci a apríli po 400-tisíc, v máji 600-tisíc a v júni 400-tisíc.

Slovensko nakúpilo dva milióny kusov ruskej vakcíny Sputnik V. Zdroj: TASR/ František Iván

V uzatvorenej zmluve nie je presne špecifikované, aký úrad môže vakcínu Sputnik V testovať

Expremiér Igor Matovič, ktorý nákup dohadoval, pritom pri útokoch na Štátny ústav pre kontrolu liečiv ((ŠÚKL) a jeho šéfku Zuzanu Baťovú argumentoval, že zmluvou neautirozované testovanie malo Slovensko o ruskú vakcínu pripraviť.

Podľa zmluvy predávajúci nie je v žiadnom prípade zodpovedný za efektívnosť produktu

Kupujúci je zodpovedný za všetky nežiadúce účinky produktu, ktoré sa vyskytnú na jeho teritoriálnom území. Predávajúci ani osoby s ním spojené nenesú v zmysle tejto zmluvy zodpovednosť za prípadnú stratu utrpenú na strane kupujúceho či ktorejkoľvek osob, spôsobenú používaním tohto produktu.

Stratou sa rozumejú legálne trovy, rôzne poplatky pre konzultantov, náhrada škôd, strata zisku. Patria sem aj vedľajšie účinky, ktoré sú nežiadúce a nezamýšľané mohli by sa objaviť po použití produktu. Patria sem aj škody, ktoré môžu byť spáchané na životnom prostredí, a takisto aj prenos rôznych infekčných látok.

Hneď po doručení vakcín by mal kupujúci preveriť počet kusov, ktorý obdržal, a mal by na zistené rozdiely ihneď upozorniť. Ak tak neurobí, zaväzuje sa prijať doručené produkty.

Článok pokračuje na ďalšej strane.