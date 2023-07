Predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico hovorí v súvislosti s trestným stíhaním podnikateľa Miroslava Výboha o perzekúcii zo strany orgánov činných v trestnom konaní (OČTK). Odmietnutie obžaloby sudcom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) poukazuje podľa jeho slov na "katalóg" porušení základných ľudských práv obvineného.

„Pán Výboh je typickým príkladom perzekúcie nevinného človeka bez akýchkoľvek dôkazov len preto, lebo existuje osobné prepojenie medzi mnou a pánom Výbohom – sme dlhoroční osobní priatelia a nikto z nás to nikdy nespochybňoval," uviedol na tlačovej konferencii Fico. Podľa šéfa Smeru bolo cieľom na základe výpovedí udavačov ako František Imrecze a Michal Suchoba, obviniť Výboha, zadržať ho, dostať do väzby, vytvoriť na neho tlak, aby udával na Smer.

„Nepoznám rozhodnutie sudcu Špecializovaného trestného súdu, a vôbec rozhodnutie sudcu o vrátení obžaloby naspäť do prípravného konania, ktoré by obsahovalo taký katalóg porušení základných ľudských práv obvineného ako to je v tomto prípade,“ okomentoval Fico. „To je taká hanba a fiasko pre Špeciálnu prokuratúru. Je to ďalší dôkaz zneužívania trestného práva v boji proti opozícii," vyhlásil tiež. „Tieto dôkazy potvrdzujú, aké špinavosti páchal Lipšic a NAKA,“ podotkol šéf Smeru. Fico tiež pripomenul, že nedávno bola vrátená obžaloba aj v prípade exministra vnútra Roberta Kaliňáka, podnikateľa Jozefa Brheľa, ako aj advokáta Mareka Paru.

VIDEO: Fico ŠOKUJE: Takto boli KOORDINOVANÍ udavači ako Slobodník:

Fico kritizoval aj uzavretie dohody o vine a treste medzi exšéfom národnej jednotky finančnej polície Bernardom Slobodníkom a prokurátorom ÚŠP. Šéf Smeru predstavil dôkazy, ktoré majú potvrdiť ako od roku 2020 fungoval systém práce s udavačmi. „ÚŠP navrhuje, aby v prípade Slobodníka bola uzatvorená dohoda o vine a treste napriek tomu, že tento človek je podozrivý a obvinený zo závažnej ekonomickej trestnej činnosti," povedal Fico. Dohoda má obsahovať len podmienečný trest odňatia slobody pre Slobodníka, možno s pokutou peňažného trestu. "Za normálnych okolností by tomuto človeku hrozilo dlhoročné väzenie," zdôraznil Fico.

Smer tiež pustil nahrávku, na ktorom je rozhovor Slobodníka z roku 2020, kedy sa stretáva s dvomi policajtmi v aute. Slobodník si pýtal od aktívnych policajtov informácie, ktoré by potom mohol použiť. „No tak som sa stretol dneska s Lipšicom, podpísal som mu plnú moc a zajtra idem vypovedať. Lipšic všetko dohodol,“ hovorí na nahrávke Slobodník. „Čo mi akože povedal Dano Lipšic, že aj keby, čo sa v krátkej dobe bude realizovať, že ich zoberú, tak v každom prípade mňa nebudú brať, môže byť hocičo na mňa, a keby mi aj náhodou niekedy za niečo, tak...prinajhoršom by to skončilo podmienkou," povedal tiež známy udavač. Ako je známe, Slobodníka mal vtedy zastupovať Daniel Lipšic.

Smer-SD pustil nahrávku, na ktorom je rozhovor Bernarda Slobodníka z roku 2020, kedy sa stretol s dvomi policajtmi v aute. Slobodník si pýtal od aktívnych policajtov informácie, ktoré by potom mohol použiť. Zdroj: facebook/smer-ssd/reprofoto

„V tomto rozhovore Slobodník potvrdzuje, že všetko mal dohodnuté už v roku 2020 cez Lipšica. Lipšic už vtedy mal dohodnuté s policajtmi na NAKE a na prokuratúre, že bude takýmto spôsobom pracovať s udavačmi a za špinavú robotu budú dostávať podmienky,“ zdôraznil Fico.

Fico následne prezentoval aj jednu smsku, ktorá sa objavila v Threeme, a pochádza z mobilného telefónu známeho udavača Petra Petrova (Tiger). Ten písal smsku Slobodníkovi s textom: „Bedi, keď treba už nás spojili aj tak ma daj ako svedka, a že si mi ako kamarátovi vravel, čo tieto špiny robia, a že si sa bál o život, ja ti to všetko potvrdím“. Podľa Fica je táto smska dôkazom - čo potvrdila už správa SIS - a to, že udavači sú koordinovaní. „Od samého začiatku to bolo celé narafičené. Bol jasný pokyn Matoviča zlikvidovať opozíciu cez takýchto vagabundov. Mimochodom Matovič sa aj stretával s ľuďmi ako Slobodník, Makó a ďalší," vysvetľoval šéf Smeru.

VIDEO: MONITURUJÚ cez KAMERU človeka vo väzbe? Fico hovorí o ROZBITÍ právneho štátu:

Fico následne prezentoval fotografiu jedného z obvinených vo výkone väzbe – Milana Mihálika (bývalý policajný funkcionár obvinený v kauze Očistec). Na snímke vidno Mihálika v cele v rúšku a s telefónom v ruke. Fotografiu mal v telefóne udavač Peter Petrov, doručiť mu ju mohli podľa slov Fica jedine predstavitelia NAKA.

Šéf Smeru Robert Fico predstavuje fotografiu Milana Mihálika z cely, ktorý mal v telefóne udavač Peter Petrov alias Tiger. Zdroj: reprofoto/smer-ssd/facebook

„Tu máme dve závažné veci. Po prvé, že zločinci disponujú informáciami, ktoré nemajú čo mať. Po druhé, že my nepoznáme žiadne ustanovenie Trestného poriadku, ktoré by umožňovalo monitorovať cez kameru či cez mikrofón človeka vo väzbe, v cele v čase keď komunikuje so svojím obhajcom. To je tak vážny a hrubý zásah do procesných práv človeka,“ kritizoval Fico. Šéf Smeru sa zároveň pýtal, koľko kamier a mikrofónov mohol mať napríklad Robert Kaliňák či Marek Para, keď boli vo väzbe. „Toto je do neba volajúce rozbitie právneho štátu,“ okomentoval Fico.

CELÚ TLAČOVKU SMERU SI POZRITE TU:

Prečítajte si tiež: