Slovenská ekonomika je životne závislá od dodávok plynu a pokiaľ by došlo k ich zastaveniu, za niekoľko týždňov ekonomika skolabuje. Na utorkovej tlačovej konferencii na to upozornil predseda Klubu 500 a šéf Železiarní Podbrezová Vladimír Soták!

Vládu, parlament aj osobitne ministra hospodárstva Soták poprosil, aby dodávky plynu zabezpečili aj po 20. máji, keď je splatná ďalšia faktúra za dodávky plynu z Ruska. "Dnešnú tlačovku sme zvolali preto, že za chvíľu je 20. máj a upozorňujeme, aby tu náhodou niektorí lobisti nevylobovali to, že to nezaplatíme. Máme obavy z ľudí, ktorí sú nebezpeční," povedal Soták. Šéf združenia podnikov s viac ako 500 zamestnancami si však osobne nemyslí, že by Slovensko za dodávku ruského plynu nezaplatilo.

VIDEO Sulík otvorene o ruskom plyne: Budeme za neho platiť v ruských rubľoch?

Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók dodal, že na stretnutí s členmi komory po celom Slovensku mali podnikatelia základnú požiadavku, a tou bolo zabezpečenie riadneho fungovania slovenskej ekonomiky.

Problémom je úhrada za ruský plyn v rubľoch, ktorú požaduje ruský prezident Vladimir Putin od takzvaných nie priateľských štátov, medzi ktoré Rusi zaradili všetky krajiny EÚ. Pokiaľ by Slovensko za plyn nezaplatilo, znamenalo by to obmedzenie dodávok v prvom rade pre priemyselné podniky a medzi prvými by museli výrobu zastaviť napríklad aj Železiarne Podbrezová.

Výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor pripomenul, že jednou z možností, ako nahradiť ruský zemný plyn, je dovoz skvapalneného plynu tankermi. Na to však treba dobudovať európsku infraštruktúru od výstavby LNG terminálov až po nové plynovodné prepojenia. Na príklade takmer desaťročnej výstavby 160 kilometrov dlhého prepojenia slovenského plynovodu s Poľskom Gregor odmietol, že by sa takáto zmena dala urobiť v krátkom čase.

Soták aj Mihók odmietli ideologizáciu obchodu a myslia si, že Slovensko by malo zaplatiť v prípade potreby za plyn aj v rubľoch. "Keby som mal kúpiť v čínskej mene, tak to kúpim," dodal Soták.

Na snímke zľava predsedovia Klubu 500 Peter Zdroj: TASR

Upokojujúco budú zrejme pre Sotáka nakoniec znieť aj slová ministra Sulíka, ktorý tvrdí, že urobí všetko preto, aby sa prítok ruského plynu nezastavil. "Budeme platiť tak, že ten plyn bude tiecť ďalej," vyhlásil počas utorkovej tlačovej besedy. "Konkrétne budeme platiť v eurách do Gazprombanky, tam to bude prekonvertované na ruble a ruble pôjdu ďalej do Gazpromu. Pre nás je však rozhodujúce, že platíme v eurách."

Sulík zároveň uviedol, že už podpísal rozhodnutie jediného akcionára a SPP "dostalo pokyn to takto urobiť." Podľa slov ministra za posledné dva týždne na Slovensko pritekajú nadpriemerné množstvá.