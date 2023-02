Po odvysielaní nedeľnej relácie Na telo, ktorej hlavnou témou bol rok od vypuknutia vojny na Ukrajine, sa viacerí diváci sťažovali na problémy s hlasovaním. Hosťami ostro sledovaného duelu boli dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) a podpredseda parlamentu Juraj Blanár zo Smeru-SD. Hlasovanie v dueli sa skončilo takým výsledkom, podľa ktorého minister Naď mal presvedčiť 71% divákov, kým Juraj Blanár len 29%. Po tom, ako v hlasovaní s veľkým náskokom vyhral Naď, u časti divákov sa spustila vlna kritiky.

„ Stovky telefonátov, ako aj tisíce správ, ktoré sme dostali v priebehu televíznej relácie Na telo s Jurajom Blanárom a Jaroslavom Naďom, potvrdili našu osobnú skúsenosť s hlasovaním, v ktorom nebolo možné vyjadriť svoj názor. Je úplne zrejmé, že niekto manipuloval hlasovanie tak, aby J. Naď vyhral až absurdným rozdielom, čo odporuje zdravému rozumu ako aj dlhodobej nedôvere voči strane OĽaNO na úrovni 90%, ktorú J. Naď zastupuje,“ uviedla v tejto súvislosti strana Smer-SD. Televíziu Markíza žiadali, aby sa neprizerala a nelegitimizovala hrubú manipuláciu pri hlasovaní v relácii Na Telo a zjednala nápravu.

Na utorokovej tlačovej konferencii Smeru, predseda strany Robert Fico informoval, že generálny riaditeľ televízie Markíza Matthias Settele im volal v súvislosti so sťažnosťami na hlasovanie. „Včera večer (27.2.) zatelefonoval riaditeľ televízie Markíza vedúcemu oddelenia komunikácie Smeru-SD Janovi Mažgútovi a potvrdil, že v nedeľnej relácii Na telo došlo k manipulácii s hlasovaním,“ informoval Fico.

Televízia Markíza priznala, že počas duelu dočasne povereného ministra obrany Jaroslava Naďa a podpredsedu parlamentu Juraja Blanára (Smer-SD) došlo k manipulácii s hlasovaním v prospech Naďa. Zdroj: reprofoto tv.noviny

Samotná televízia Markíza tak pripustila manipuláciu s hlasovaním počas duelu Naďa a Blanára. „Počas vysielania politickej diskusnej relácie Na telo mohlo v nedeľu 26. februára 2023 dôjsť k organizovanému pokusu o obídenie a manipuláciu jej hlasovacieho systému. Zaznamenaný bol štvornásobne vyšší počet hlasov, než ako je obvyklé. Predtým zavedené bezpečnostné opatrenia boli aktívne a fungovali správne, o čom svedčí fakt, že desaťtisíce neplatných hlasov bolo identifikovaných a vyradených," píše sa v stanovisku PR oddelenia televízie.

„Túto nedeľu bolo na naše servery doručených štyrikrát viac hlasov ako zvyčajne. Naše bezpečnostné systémy identifikovali obrovské množstvo niekoľkých desiatok tisícov neplatných hlasov, pri ktorých buď reCAPTCHA nebola správne vyriešená niekoľkokrát za sebou, alebo išlo o hlasy z už použitých IP adries. Napriek vysokému percentu zablokovaných neférových hlasov Markíza, žiaľ, nemôže stopercentne vylúčiť, že minimálne čiastočne systémom prešli aj takéto hlasy, pochádzajúce z organizovaného hromadného hlasovania zo zahraničia," vysvetľuje televízia.

Nezvyčajne vysoký počet prijatých hlasov podľa televízie Markíza naznačuje, že si niekto na manipuláciu hlasovania objednal externé ľudské zdroje, služby, ktoré sa dajú kúpiť zo zahraničia, napríklad z Indie. "V snahe poskytnúť férovú platformu pre politické myšlienky a vyhnúť sa podozreniam z manipulácie sa Markíza rozhodla dočasne pozastaviť hlasovanie v relácii Na telo," vyhlásila tiež televízia. Pozastavenie diváckeho hlasovania vstupuje do platnosti už od najbližšej nedele.

VIDEO: Smer-SD informoval o manipulácii s hlasovaním riaditeľ TV Markíza.

„Chceme, aby nám naši diváci a diváčky dôverovali, najmä v súvislosti s blížiacimi sa predčasnými parlamentnými voľbami. Keďže naši odborníci na IT bezpečnosť nedokážu zaručiť, že takýto masívny platený útok na obídenie a manipuláciu nášho hlasovacieho systému sa už nikdy nebude opakovať, rozhodli sme sa hlasovanie pozastaviť. Je nám ľúto, že nateraz nemôžeme ponúkať tento interaktívny nástroj spätnej väzby, mnohí diváci a diváčky ho oceňovali. Nie je však mysliteľné, aby sme poskytovali platformu pre takéto nečestné útoky,“ vysvetlil Henrich Krejča, riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky TV Markíza.

VIDEO: Robert Fico k manipulácii s hlasovaním na Markíze: „Naši nevedeli poslať Jurajovi Blanárovi podporný hlas, za to Naď ich dostal viac ako 20-tisíc, čo by sa nepodarilo ani Barackovi Obamovi, nie to ešte ministrovi v demisii, vojnovému štváčikovi Jaroslavovi Naďovi bez akéhokoľvek politického vplyvu". VIAC VO VIDEU: