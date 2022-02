Prečo by deti mali trpieť kvôli rodičom? To je názov rozsiahleho statusu ministra obrany Jaroslava Naďa (40), ktorý sa podelil o nepríjemnú skúsenosť zo súkromného života!

K nepríjemnej udalosti malo dôjsť potom, ako sa minister obrany objavil na hokejovom tréningu syna Daniela. "Dostal som včera a dnes niekoľko otázok od médií, aby som reagoval na to, že ma vraj cez víkend “vybučali a vypískali a vyhnali” zo zimného štadióna v Dúbravke," začína svoje rozprávanie Naď.

Video: Prečo vzal Naď hodnosť kapitána Andrejovi Dankovi?

Naď podľa vlastných slov zašiel počas víkendu na hokejový tréning syna, ktorý sa populárnemu zimnému športu venuje už niekoľko rokov. "Mal v sobotu tréning a ja som sa išiel pozrieť, ako sa mu darí. Málokedy mám voľný víkend, tak som si to nenechal ujsť. Celý tréning prebehol úplne štandardne a pokojne a po konci tréningu, po vyše hodine mrznutia na štadióne, som odchádzal von počkať na Daniho do auta, kde ho štandardne čakám, kým sa prezlečie a osprchuje," ozrejmil minister.

Jaroslav Naď - minister obrany Slovenskej republiky Zdroj: ARCHÍV

Pri odchode zo štadióna, asi 10 metrov od východu, vraj naozaj videl skupinku asi 4-5 ľudí, zrejme rodičov detí, ktorí mu mali tlieskať. "Áno zjavne s negatívnym nádychom a jeden z nich kričal “zapredanec” a “vlastizradca”. Keďže to bolo niekoľko desiatok metrov odo mňa a mimo mojej cesty, vôbec som na to nereagoval a išiel som ďalej k východu zo štadióna do auta a čakal som na Daniho, ktorý o pár minút prišiel," popisuje situáciu Naď. "Prišlo mi to dosť trápne, ako sa správali, keďže som tam bol ako rodič a nie ako minister obrany a nechápem, prečo tých pár jedincov malo potrebu sa takto strápňovať pred deťmi. Ale v poho, ich vec," napísal.

V ďalšej časti svojho rozprávania však minister poriadne pritvrdil a opäť nešetril značnou dávkou kritiky. Celý status Jaroslava Naďa si môžete prečítať v galérii.

Čo sa stalo potom, zistíte v našej GALÉRII