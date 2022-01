Otrasný prípad napadnutia 11-ročného dievčaťa v Miloslavove šokovalo Slovensko. Prípadom sa intenzívne zaoberá polícia, no udalosť nenechala chladným ani politikov či samotného generálneho prokurátora.

Brutálne vyčíňanie tínedžerov, ktorí do 11-ročného dievčaťa liali alkohol, bili ju a všetko si to nahrávali na mobil, šokovalo nie len celé Slovensko, ale aj politikov. K desivému prípadu došlo v nedeľu 2. januára podvečer v Miloslavove. Partia tínedžerov mala násilím opiť 11-ročné dievča, vyzliecť ju donaha a to všetko si natáčali na mobil. Videá z tohto útoku sa potom začali šíriť sociálnymi sieťami.

Celé sa to malo odohrať v obci v areáli bývalého družstva. Na zverejnenom videu by mali byť 14-, 15- a 16-ročné deti. Podľa medializovaných informácií by takýto prípad nemal byť jediný a táto skupina už mala zaútočiť na deti aj v minulosti.

„Skupina frackov toto robí opakovane. Pýtam sa, dokedy sa táto spoločnosť bude na to pozerať, že nám šikanujú deti, že nám ich opíjajú, že nám ich mučia, že nám ich bijú a zanecháva to na nich absolútne nezmazateľné stopy, ťažké rany na psychike. Veď také dievča sa môže jedného dňa rozhodnúť spáchať samovraždu, lebo jej fotky chodia po internete,“ uviedol predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Zdôraznil, že voči šikane detí sa musíme ako spoločnosť ostro ohradiť a postaviť.

Kollár si v tejto veci vyžiadal aj reakciu ministra vnútra SR Romana Mikulca. Požaduvuje od ministra vnútra jasné kroky, akým spôsobom sa na Slovensku zamedzí takejto šikane. "Chápem, že sa tohtotýždnovým citlivým prípadom zaoberá aj predseda parlamentu a rád sa s ním stretnem, aby sme o tejto téme diskutovali. V tejto chvíli však považujem za mimoriadne dôležité nerozdúchavať vášne (obzvlášť v tak citlivom prípade) a nechať políciu robiť si svoju prácu," napísal Mikulec na sociálnej sieti. Ďalej tvrdí, že reči o tom, že polícia v tomto, či iných podobných prípadoch nekoná, sa absolútne nezakladajú na pravde.

Článok pokračuje na ďalšej strane!