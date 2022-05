ŠOKUJÚCI posun v KAUZE, ktorá kedysi SPOJILA Kočnera s Kuciakom: Dôvody vás poriadne prekvapia! ×

Mariana Kočnera čoraz častejšie dobieha minulosť. Jeho podozrivé aktivity boli zahalené rúškom tajomstva, no keď si na ne posvietil investigatívny novinár Ján Kuciak, rozhýbala sa aj polícia! Tak to bolo aj v prípade kauzy Donovaly, ktorá sa blíži do finále.