Obžalovaný Pavol Rusko (57) má na krku ďalší problém. Najvyššiemu súdu sa nepozdávala jeho ospravedlnenka, pre ktorú neprišiel na pojednávanie v kauze falšovania zmeniek TV Markíza. Na možné obštrukcie obžalovaného upozornili ešte na súde prokurátor Ján Šanta (51) a advokát televízie Daniel Lipšic (47). Pre Ruska si napokon prišla polícia. Dnes Najvyšší súd (NS) rozhoduje o jeho vzatí do väzby!

Je možné, že NS ho zoberie do väzby, kde si Rusko počká na januárové pojednávania, počas ktorých by mal padnúť rozsudok. „Potvrdzujem, že na základe procesných úkonov Najvyššieho súdu bol včera v poobedňajších hodinách Rusko zatknutý,“ povedal obžalovaného obhajca Marek Para (41). Ruska mali v predvečer pojednávania obliať neznámou tekutinou, možno vraj aj kyselinou. S doktormi v nemocnici ale nespolupracoval a práceneschopnosť mu vystavil neslávne známy lekár Peter Lipták.

Lipšic včera na súde navrhol Ruskove zatknutie a vzatie do väzby. Tam by mal čakať na rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktoré by malo prísť 12. a 13. januára. S jeho názorom sa stotožňuje aj Šanta: „Už od júna 2018 tvrdím, že u Ruska sú väzobné dôvody.“

Na snímke príslušníci PZ SR predvádzajú zadržaného exministra Pavla Ruska do budovy Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorého senát bude rozhodovať o jeho väzbe. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Príslušníci polície dnes predviedli Ruska do budovy Najvyššieho súdu, kde sa rozhodne o jeho väzbe. Správu budeme aktualizovať. Viac fotiek Pavla Ruska nájdete v galérii.

