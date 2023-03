Do skráteného medzirezortného pripomienkového konania poslal poverený minister spravodlivosti Viliam Karas novelu trestného zákona. Sám pritom dúfa, že poslanci Národnej rady práve túto zmenu neschvália.

Novela zavádza nový trestný čin ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti. Karas vysvetľuje, že návrh vychádza z memoranda s Lekárskym odborovým združením, ktoré vláda podpísala vlani na jeseň. Ako dodáva, vláda sa zaviazala, že návrh novely bude do Národnej rady predložený do konca marca tohto roka.

V oficiálnom tlačovom vyhlásení Karas ďalej objasňuje, že ako minister je viazaný uznesením vlády, a teda „nemá inú možnosť, ako návrh predložiť do pripomienkového konania“. Aj preto sa šéf rezortu odvoláva na „zdravý rozum“ poslancov a dúfa, že jednoducho novelu neschvália. Na druhej strane, ak by sa nepodarilo s odborármi dosiahnuť inú dohodu, v hre je aj stiahnutie materiálu v momente, keď už bude v parlamente.

Zavedenie tohto opatrenia by bol svetový unikát, krúti hlavou aj hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská.

Táto nemocnica má už v súčasnosti na stole výpovede lekárov a sestier, ktoré chcú prejsť do nového súkromného zariadenia. „Ak sa zdravotníci rozhodnú odísť z danej nemocnice, štatutár má obmedzené prostriedky, ako takejto situácii zabrániť,“ podotýka Kliská. Upozorňuje, že aj nemocnice musia rešpektovať slobodu výberu zamestnávateľa. „Nevieme si predstaviť, ako bude za týchto podmienok vykonávať funkciu štatutára v nemocnici,“ tlmočí názor vedenia bratislavskej nemocnie.

Aj nemocnice súkromnej siete ProCare a Svet zdravia navrhujú, aby poslanci návrh jednoducho neschválili. „Ignoruje dlhodobý nedostatok zdravotníkov na trhu práce nielen na Slovensku, ale po celom svete,“ konštatuje hovorca Tomáš Kráľ s tým, že bezdôvodne kriminalizuje štatutárov nemocníc. Varuje, že návrh nielenže nestabilizuje situáciu s nedostatočným počtom zamestnancov, ale spôsobí aj krízu vo vedení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Podľa politológa Miroslava Řádka je návrh rezortu spravodlivosti dôkaz, že poverená vláda Eduarda Hegera je slabá. „Nikým volení odborári prostredníctvom memoranda vláde vnútili zákon, ktorý Eduard Heger ochotne podpísal a poverený minister spravodlivosti si nad ním umýva ruky, lebo dúfa, že v parlamente neprejde,“ hovorí Řádek. „Je to doteraz najzvrhlejšia ukážka chorého stavu štátu,“ dodáva.

Odborník na medicínske právo Ivan Humeník si tiež nejde po tvrdé slová ďaleko. „Je to nezmysel, je to úplná blbosť a môžete ma citovať,“ reaguje pre Plus JEDEN DEŇ. „Ak je niečo objektívne nemožné, nemôžeme to postihovať ako porušenie povinnosti. To je, akoby sme postihovali ľudí len preto, že nevedia lietať,“ ponúka absurdné prirovnanie.

Šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský však vidí vec inak. „Naša požiadavka bola, aby riaditelia nemocníc boli zodpovední za svoje rozhodnutia, aby mali aj spoluzodpovednosť za bezpečnosť pacientov,“ píše na sociálnej sieti. Poukazuje na to, že na Slovensku chýba vyše 10-tisíc sestier a vyše 3-tisíc lekárov. „Keď však spočítame počet ponúk na voľné pracovné miesta do nemocníc na pozíciu sestra či lekár, zistíme, že sú to maximálne stovky. Niečo tu nesedí,“ pokračuje Visolajský. Podľa neho treba prestať podvádzať pacientov. „V tejto požiadavke šlo o to, aby mal riaditeľ nemocnice zodpovednosť za svoje rozhodnutie neprijať lekárov a sestry, ktorí sa hlásia do nemocnice,“ dodáva.

Dostatok lekárov a sestier je záruka splnenia bezpečnostných predpisov a udržania prevádzky oddelenia. „Ako pediater som zažil služby, kde ma jediná sestra na začiatku služby privítala s plačom, že je len sama a bojí sa, lebo hoci sa snaží, pri tom počte pacientov jednoducho niečo nestihne alebo niečo pokazí v zhone a niekto umrie. Nič to, hlavne, že je oddelenie ziskové?“ pokladá Visolajský otázku.

Memorandum podpísala vláda s odborármi v čase, keď nemocniční lekári podávali hromadné výpovede a reálne hrozilo, že sa o pacientov nebude mať kto starať. Už tento týždeň by mal zdravotníctvo začať viesť nový štátny tajomník – známy patológ Michal Palkovič.

Pripomienkové konanie sa končí dnes 14. marca. Ak by novela prešla parlamentom, platiť by mala od 1. júla.

Prečítajte si tiež: