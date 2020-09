Prieskmu na svojom profile zverejnil Anton Hrnko, ktorý je protikandidátom expredsedu parlamentu a Andreja Danka. "Pýtate sa, čo bolo príčinou volebného neúspechu SNS?"napísal v úvode svojho príspevku s tým, že v SNS sa tejto odpovede dožadovalo viacero členov. Aj preto sa strana rozhodla pre interný prieskum, prostredníctvom ktorého chcela zistiť náladu medzi svojimi voličmi.

Hrnko poznamenal, že niektorých za nesprávne otázky (zrejme zo strany pozn. red.) vyhodili, iných sa podľa neho snažia umlčať. Prieskum podľa Hrnka odhalil nielen príčiny volebného debaklu, ale aj ďalšiehu potenciálu strany.

Danko: Nie, alebo áno?

Prieskum prebiehal na 701 respondetoch s nasledujúcimi otázkami: „Skúste si prestaviť, že by sa teraz najbližší víkend znovu konali parlamentné voľby do NR SR. Išli by ste voliť? A ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?“ Odpovedali, že volieb by „sa zúčastnili a hlas by odovzdali Slovenskej národnej strane“ resp. inej strane, ale na nasledujúcu otázku „Existuje nejaký dôvod, pre ktorý by ste volili vo voľbách stranu SNS?“ odpovedali „Áno“.

Z prieskumu vyplynulo, že až 43,27 % opýtaných vidí ako najväčšiu chybu SNS práve jej aktuálneho predsedu Andreja Danka. "K tomu ďalších viac ako 20% sa domnieva, že chybou je zlá alebo málo výrazná komunikácia. Ak sme doteraz v politike SNS sledovali, že zásadným, ak nie jediným komunikátorom bol práve predseda Andrej Danko, je jej efekt priamy výsledok činnosti predsedu SNS," uviedol Hrnko na sociálnej sieti.

Idem - nejdem voličom vadí

Prieskum odhalil, že voličom prekáža aj fakt, že Danko nedodržal slovo a neodišiel z postu predsedu strany tak, ako avizoval. Za problém to označilo 51,46 % opýtaných.

"Pri aktuálne extrémne nízkej popularite strany medzi voličmi by ju v prípade zotrvania Andreja Danka na poste predsedu nevolila takmer tretina z nich. Značí to, že perspektíva rastu podpory je minimálna. Predikuje to predpoklad, že Andrej Danko už strane svoj potenciál odovzdal a ten kulminoval vo voľbách v roku 2016," podotkol Dankov protikandidát s tým, že išlo o všetky výhody plynúce z vtedajšieho výsledku strany, jej účasti vo vládnej koalícii, ako aj z pozície predsedu NR SR.

Poznamenal, že benefity zostali nevyužité a strana bude musieť hľadať inú osobnosť, ktorá by jej dokázala prinavrátiť stratený imidž medzi voličskými skupinami. O novom predsedovi strana rozhodne na sneme už túto sobotu v Liptovskom Mikuláši.

Anketa A čo vy? Komu by ste dali svoj hlas? Antonovi Hrnkovi 33%

Andrejovi dankovi 10%

Je to jedno. SNS je mŕtva strana! 57% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný