ŠOKUJÚCE ZÁVERY odpočúvania na MINISTERSTVE ZDRAVOTNÍCTVA: Odborník hovorí o veľkom AMATERIZME

Mohol niekto odpočúvať štátnu tajomníčku v jej kancelárii na ministerstve zdravotníctva? Expert na bezpečnostnú politiku Juraj Zábojník to síce pripúšťa, ale aj hovorí: „Kto by to robil tak amatérsky, aby plošticu našla?“