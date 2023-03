Na nahrávky upozornil predseda Smeru Robert Fico. Podľa neho sú dôkazom, že Igor Matovič mal spoločne s niektorými novinármi už pred voľbami 2020 pripravovať kriminalizáciu opozície. Potvrdzovať to majú časté stretnutia Bernarda Slobodníka s Igorom Matovičom v Trnave v období rokov 2017 až 2019, v čase, keď Slobodník, v súčasnosti jeden z najznámejších kajúcnikov, šéfoval finančnej polícii Národnej kriminálnej agentúry.

„Svedkovia sú policajti, ktorí neboli nikdy obvinení, nikdy neboli zatvorení a vypovedajú úplne slobodne,“ zdôraznil minulý týždeň Robert Fico. „Ja a kolega Koščo sme viezli niekoľkokrát pána Slobodníka na stretnutie s Igorom Matovičom a bolo to od roku 2017... viezli sme ho do spoločnosti Autocomodex do Trnavy, kde sa mal stretávať údajne s pánom Matovičom… myslím si, že asi desaťkrát,“ vypovedal pred sudcom Richard Švarc a pokračoval: „Pán Slobodník chcel byť nápomocný ohľadom trestného konania pri veciach, ktoré sa mali týkať pána Matoviča,“ ozrejmil pred sudcom jeden z menovaných policajtov.

Podľa Roberta Fica kryl Slobodník podvody pri praní peňazí manželky lídra OĽaNO v sume 11,3 milióna eur. „Matovič dostával informácie z prostredia policajného zboru a Slobodník si chystal novú pozíciu pre prípad, že dôjde k zmene vlády a odíde z polície,“ povedal predseda Smeru.

Bezpečnostný analytik Juraj Zábojník naznačuje, že dnešní kajúcnici sa začali „rodiť“ ešte pred parlamentnými voľbami 2020. „Keď videli, že strana Smer, z ktorej ťažili, nevyhrá, začali zrádzať. Chodili za vtedajšou opozíciou a žalovali jej,“ tvrdí analytik. Aj preto – ako hovorí – sa Igor Matovič ako premiér snažil dostať Ľudovíta Makóa do Slovenskej informačnej služby a práve v období, keď sa ručička voličských preferencií prekláňala, snažili sa aj niektorí policajní funkcionári zachrániť si chrbát. „Púšťali informácie zo spisov. Ale keby bola vôľa, aj dnes sa dá dohľadať a zistiť, ako sa to stalo,“ dodáva bývalý policajt Juraj Zábojník.

Súčasťou kriminalizácie mali byť aj niektorí novinári, čo majú rovnako potvrdzovať nahrávky z výpovedí dnes už bývalých policajtov. Medzi novinármi, ktorým mal Slobodník vynášať informácie z vyšetrovacích spisov, mala byť okrem iných aj Monika Tódová (Denník N) či Marek Vagovič (Postoj) „Potom stretnutia s pani Tódovou, ktorú sme my traja nazývali, že sa potrebuje stretnúť s pani Mirkou z Bratislavy, my sme vedeli, že je to pani Tódová. Ja a Švarc sme vedeli, že ide o Tódovú....na niektoré stretnutia som pána Slobodníka s pani Tódovou viezol aj ja a bolo to v hoteli Barónka v Rači,“ vypovedá na nahrávke jeden z vyšetrovateľov a hovorí aj o odmene pre bývalého šéfa finančnej polície. „...pán Slobodník neznášal mediálnu pozornosť a z uvedeného dôvodu udržiaval blízke vzťahy s viacerými novinármi, nosieval im informácie z vyšetrovania a za odmenu chcel, aby o ňom nepísali...“ zaznieva na nahrávke z výpovedí vyšetrovateľov.

Vynášanie informácií zo živých spisov môže byť kvalifikované ako trestný čin. "Ako novinárka mám zo zákona nielen právo, ale aj povinnosť ochraňovať akékoľvek zdroje, bez ohľadu na to, o koho ide, preto ak dovolíte, nebudem odpovedať na otázky, či som sa s niekým stretávala alebo čo bolo obsahom daných stretnutí. Pri svojej práci som vždy postupovala v súlade s verejným záujmom. Rada by som však aj z dôvodu vystúpení rôznych politikov a stupňujúcich sa útokov na novinárov dala všetkým žurnalistom do pozornosti novú webovú stránku bezpecna.zurnalistika.sk, kde môžu hlásiť akékoľvek incidenty, aj verbálne. Túto stránku nedávno slovenskí novinári prezentovali aj pred holandským kráľovským párom, keď bol na návšteve Slovenska,“ reagovala na tvrdenia Roberta Fica novinárka Monika Tódová z Denníka N.

Marek Vagovič označil tieto tvrdenia za bludy. "Nevidím dôvod reagovať na bludy opozičného politika, ktorý je podozrivý zo závažnej trestnej činnosti. Ak má dôkazy o protiprávnom konaní kohokoľvek, nech sa obráti na príslušné orgány. Len pripomínam, že raz už spravil z novinárov terče a výsledkom bola vražda nášho kolegu Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej,“ uviedol Marek Vagovič.

Fico však trvá na svojom. „Môžeme preto tvrdiť, že príprava kriminalizácie opozície nastala už pred parlamentnými voľbami 2020, kedy si niektorí vysokí funkcionári kryli chrbát a pomáhali Matovičovi,“ dodal predseda Smeru-SD.

O stanovisko k výsluchom policajtov sme požiadali aj hnutie OĽaNO. Do uzávierky však na otázky nereagovali.