Stretnutie trvalo viac ako štyri hodiny, ale podľa Richarda Sulíka k zásadnej dohode nedošlo. „Množstvo vecí sme si vydiskutovali, no naďalej platí naše pôvodné stanovisko odsúhlasené Republikovou radou. A síce, že po tom, ako sme 6. júla opustili koalíciu, sme pripravení podpísať novú koaličnú zmluvu,” povedal Sulík. A následne poriadne pritvrdil!

VYHLÁSENIE SULÍKA NÁJDETE V GALÉRII

Premiér aj po sobotňajšom stretnutím považuje za jediné riešenie vnútropolitickej situácie udržanie štvorkoalície. Naďalej si myslí, že Sulík by mal urobiť krok dozadu. "Predseda vlády Eduard Heger sa stretol s Richardom Sulíkom a niekoľko hodín spolu hovorili o vnútropolitickej situácii. S partnermi bude počas leta diskutovať za zatvorenými dverami a verejnosť oboznámi až s konečným výsledkom," vyhlásil tlačový a komunikačný odbor úradu vlády.

Eduard Heger Zdroj: Martin Baumann

Rovnaké stanovisko ako Sulík prezentovala v televízii TA3 aj predsedníčka klubu liberálov, Anna Zemanová. Šéf poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš však takúto požiadavku označuje za červenú čiaru. „Ešte pred rozhodnutím Republikovej rady SaS sme jasne povedali, že s ultimátom u nás nepochodia," vyhlásil s dôvetkom, že OĽaNO už raz liberálom ustúpilo.

„Počas minuloročnej krízy požadovali saskári odchod ministra zdravotníctva a premiéra. Aby sme situáciu upokojili, rozhodli sme sa, že Marek Krajčí aj Igor Matovič pôjdu zo svojich pozícií dole," pripomenul. „Ak OĽaNO Matoviča nestiahne, potom musí zvážiť, s kým chce vládnuť. Či im je prednejšie sa dohadovať s extrémistami, alebo chcú radšej stabilných 19 poslancov nášho klubu," kontrovala Zemanová.

Napriek nezhodám aj Šipoš pripustil, že Matovičovo hnutie má záujem o vzájomnú spoluprácu. „Od začiatku sme hovorili, že chceme, aby štvorkoalícia dovládla. A uchádzame sa o spoluprácu s SaS. Myslíme si, že je oveľa viac vecí, ktoré nás spájajú, než tých, ktoré nás rozdeľujú," konštatoval Šipoš. Predpokladá, že počas týždňa bude mať OĽaNO zrejme predsedníctvo, na ktorom budú jeho členovia hovoriť o ďalšom postupe v koalícii. Ak by prišla zo strany partnerov požiadavka na odchod Sulíka z postu ministra, tak si liberáli vypočujú argumenty a minister sa tým bude zaoberať, ozrejmila Zemanová.

Podľa politológa Tomáša Koziaka nádej na kompromis stále existuje. „V každom prípade je zvláštne, ako kategoricky postavila SaS svoju požiadavku bez toho, aby naznačila možnosť kompromisu," zamyslel sa. „Politika je totiž o kompromisoch a toto je mimoriadne nekompromisný postoj," konštatoval so slovami, že je aj v záujme SaS, aby vládna koalícia vydržala až do konca volebného obdobia. „Som presvedčený o tom, že ich odchod by znamenal predčasné voľby," uzavrel.