Imrecze a Suchoba sú obvinení v kauze Mýtnik. Kým Suchoba spolupracoval s políciou takmer okamžite, Imrecze začal rozprávať neskôr. V kauze je zapletený aj podnikateľ Jozef Brhel, ktorý skončil za mrežami. Podľa informácií portálu aktuality.sk by v nej mal figurovať aj expremiér a súčasný predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini.

Imrecze totiž mal prezradiť, ako sa zmenou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zaoberali na neformálnej večeri. Vtedajší štátny tajomník Peter Pellegrini mu mal počas stretnutia povedať, že vládny akčný plán boja proti daňovým únikom je časovo napätý. Podľa Imreczeho expremiér dodal, že zabezpečiť zmenu zákona bude veľmi náročné. Preto mal žiadať zabezpečiť rozsiahlu politickú podporu.

„Tak isto sa ma spýtal, či je Michal Suchoba ochotný finančne podporiť, aby sa táto legislatívna zmena zrealizovala, teda konkrétne mal na mysli províziu za to, že bude táto legislatívna zmena zrealizovaná,“ mal bývalý šéf daniarov povedať vyšetrovateľom.

Imrecze podľa aktualít vypovedal, že peniaze nemali ísť Pellegrinimu priamo – ale prostredníctvom oligarchu Miroslava Výboha. „Pri prechádzke z reštaurácie sa ma Peter Pellegrini spýtal, či tú finančnú odmenu od Michala Suchobu vieme zrealizovať prostredníctvom Miroslava Výboha,“ vypovedal údajne Imrecze. Zabezpečiť takéto stretnutie nemal byť problém. Zbrojár a dlhoročný kamarát Roberta Fica nebol Imreczemu neznámy.

Viac svetla mal priniesť aj Suchoba. Práve on sa spolu s Imreczem mal vybrať na dohodnutú schôdzku s Výbohom do jeho kancelárie. Mocný muž blízky Smeru mal podľa Suchobovej výpovede na stretnutí vyčísliť, akú hodnotu bude mať politická podpora zmeny zákona. „Asi po 30-minútovej debate nám oznámil, že by bolo dobré dať štátnemu tajomníkovi odmenu za VERP (virtuálnu elektronickú pokladnicu, pozn. red.). Na otázku akú, povedal, že 150-tisíc eur,“ mal vypovedať Suchoba.

Peter pellegrini na tlaočovke uviedol, že žiadny úplatok nevzal. „Nikdy som od nikoho nič nežiadal a nikdy som od nikoho nič neobdržal.“