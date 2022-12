Osud vládneho kabinetu Eduarda Hegera (46) sa definitívne spečatí už zajtra. Kým znepriatelené tábory koalície a opozície bojujú o podporu každého nerozhodnutého poslanca, do hry vstupuje nečakane meno ministra vnútra Romana Mikulca (50). Ten by sa totiž podľa slov predsedu mimoparlamentnej strany Hlas-SD Petra Pellegriniho (47) mohol stať akýmsi obetným baránkom, vďaka ktorému by súčasná vláda napokon nepadla.

Na povalenie vlády bude opozícia potrebovať hlasy 76 poslancov a keďže v „talóne“ ich má len 70, nevyhne sa tvrdému politickému boju. Doposiaľ sa verejne diskutovalo najmä o zámeroch nezaradených poslancov, ktorých hlasy by mohli byť v konečnom dôsledku rozhodujúce, no aby to celé nebolo príliš jednoduché, do hry vstupuje poslanec vládnej koalície a klebety sa vedú aj o osude jedného ministra.

Okrem nezaradených poslancov sa verejne už dlhšie skloňuje meno Martin Borguľa. Poslanec Sme rodina by totiž mohol hlasovať za Hegerov pád, a to napriek tomu, že on sám je súčasťou vládneho hnutia. Zrejme práve na tomto základe prišiel v relácii RTVS O 5 minút 12 so zaujímavou konšpiráciou Pellegrini. Expremiér totiž podľa vlastných slov začul „historku“ o tom, že koalícia v pondelok „obetuje“ ministra vnútra Romana Mikulca. Tým by mala vyhovieť Borguľovi, ktorý takýmto krokom pred časom podmieňoval podporu súčasnej vláde. „Od soboty sa šíria informácie, som zvedavý, čo bude, že Mikulec pravdepodobne v pondelok skončí vo svojej funkcii ministra vnútra, len aby vyhoveli Borguľovi a aby ten podržal vládu," konštatoval Pellegrini.

Na snímke vľavo minister vnútra SR Roman Mikulec a vpravo premiér SR Eduard Heger (obaja (OĽANO) po hlasovaní o odvolaní ministra vnútra z funkcie, ktoré neschválili 1. decembra 2022 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann Zdroj: Martin Baumann

Veronika Remišová, ktorá bola v spomínanej relácii Pellegriniho oponentkou, zrod takejto dohody poprela. A vo vysielaní TV Markíza podobne reagoval aj minister obrany Jaroslav Naď. „Taký odchod sa určite nestane, to vám garantujem," povedal. Informácie denníka Plus JEDEN DEŇ z prostredia vládnej Sme rodina však naznačujú, že podľa Borisa Kollára vraj „obeta" Mikulca v rámci záchrany Hegerovej vlády nie je celkom nereálnou a dôjsť by k nej mohlo doslova "5 minút pred dvanástou". Premiér Heger v tejto súvislosti na zaslané otázky do uzávierky nereagoval. Ministerstvo vnútra vec odmietlo komentovať.

