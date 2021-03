Od čias, keď vicepremiér Richard Sulík (53) v minulosti povalil vládu, voľby sa na Slovensku konajú v najťažších priestupných rokoch, z čoho pre krajinu už pár volebných období nevzišlo nič dobré. Exkluzívne pre denník Plus JEDEN DEŇ to v rámci svojej predpovede povedala veštkyňa Daniela Paculíková.

Veštby týkajúce sa viacerých ľudí a národa sú podľa Daniely z portálu vesti.sk náročné z hľadiska množstva ľudí, ale aj vzhľadom ku konkrétnemu dňu, v ktorom sú predkladané návrhy či rozhodnutia. "Podľa konkrétnej hodnoty dňa sa bude vyvíjať aj situácia," vysvetľuje.

Matovič je podľa Daniely v roku skúšky osudu, ktorú by mohol zvládnuť za predpokladu snahy riešiť všetko po dobrom a pre národ. "Nebude sa chcieť vzdať funkcie premiéra a preto SAS a Za ľudí oznámi vystúpenie z koalície. Bude trvať na menšinovej vláde so Sme rodina, čo nakoniec Kollár napriek tomu, že je v roku prezentácie odmietne," povedala.

Preto vraj bude do parlamentu doručený návrh na vyslovenie nedôvery vláde. "Pred parlamentnou schôdzou nakoniec Matovič ohlási svoju abdikáciu a parlament vláde dôveru vysloví. Z vlády okrem neho odíde Sulík, ktorý síce je v antikarmickom roku, kedy by sa mohol prekvapivo vyšplhať a dosiahnuť skvelú pozíciu, ale stráca pozornosť a je zároveň v ročnej vibrácii a tá mu prísne počíta všetky hriechy napáchané v minulosti. Zbalí sa aj Remišová, ktorá je v kritickej ročnej vibrácii pretkanej množstvom prekážok a nezvláda stres," dodáva veštica.

Premiérom by sa vraj pravdepodobne mohol stať Eduard Heger. "Má solídne dispozície s vodcovskými číslami v dátume narodenia, aj z hľadiska čínskej astrológie sa mu začal rok tvrdej práce s neľahkou cestou a prekážkami, ktoré musí prekonať. Výber nových ministrov potom bude múdrejší a koalícia len tak bude mať šancu dovládnuť aj získať stratený kredit doma i vo svete," dodáva Daniela.

Ak by aj dianie prebiehalo inak, Matovič by mal podľa slov veštice skončiť tak či tak.

