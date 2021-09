Svätý Otec sa má na štadióne Lokomotívy stretnúť s mladými. Ako informovala košická arcidiecéza, vítaní sú aj starší. Brány štadióna sa otvoria 14. septembra o 8.00 h. O 11.00 h je naplánovaná svätá omša, ktorú bude celebrovať kardinál Mons. Dominik Duka, pražský arcibiskup. Hymnou stretnutia bude skladba „Zdvíhajme svet“ v podaní Simi Magušinovej, Martina Husovského a Zboru sv. Cecílie s orchestrom.

Na pódiu, na ktorom bude pápež, má dominovať aj kríž, ktorý bol vyrobený špeciálne pre blahorečenie Anny Kolesárovej. Scéna bude postavená na dvoch základných prvkoch – tváre a farby. Jej autorom je Stanislav Andiľ. Samotný priestor bude 28 metrov široký a 20 metrov hlboký, vysoký bude približne osem metrov. „Svätý Otec nechcel mať pred sebou politikov ani žiadnych VIP hostí. Povedal, aby sme pred neho dali mladých ľudí, keďže na Lokomotívu prichádza preto, aby sa s nimi stretol,“ povedal za organizátorov Peter Ďuriš s tým, že z jednotlivých diecéz tak vybrali okolo 300 mladých ľudí. O 11.00 h bude svätá omša aj na Luníku IX, celebrovať ju bude Mons. Vladimír Fekete - apoštolský prefekt Azerbajdžanu so sídlom v Baku. So sprievodným programom sa predstavia napríklad Zbor z Luníka IX, ako aj kňazi a rehoľníci z rómskych centier či Rómovia, ktorých vedú. „Na rozdiel od Lokomotívy náš program nestaviame na zvučných menách z rómskeho umeleckého spektra. Bol to aj zámer. Chceli sme ukázať, že pracovať s Rómami sa oplatí,“ vysvetlil režisér Pavol Danko.

Pódium bude umiestnené v areáli Saleziánov a má byť jednoduché. ŠOKUJÚCI ODKAZ Z VATIKÁNU NAŠIM POLITIKOM SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII.

Mesto Košice začne so sprievodným programom pri príležitosti návštevy pápeža už v nedeľu 12. septembra. Situovaný má byť na Hlavnej ulici, pričom sa ho bude môcť zúčastniť každý bez ohľadu na očkovanie či testovanie proti ochoreniu COVID-19. „Začíname dramatickým divadlom Haliganda. Ďalšie dni budú vystúpenia komorných orchestrov, sólistov opery Štátneho divadla Košice a ďalších umelcov. Všetko chystáme v duchu sakrálneho umenia,“ spresnila viceprimátorka Košíc Lucia Gurbáľová. Samotnú návštevu pápeža budú vysielať naživo prostredníctvom veľkoplošnej obrazovky.

Pápež František navštívi Slovensko 12. až 15 septembra. Zavíta do Bratislavy, Prešova, Košíc a Šaštína.