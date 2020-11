Pčolinský to povedal v relácii Na telo plus, ktorú vysiela spravodajský web televízie Markíza. Moderátor Michal Kovačič sa zo šéfa SIS snažil vytiahnuť čo najviac informácií najmä o tom, aké krajiny sa na Slovensku snažia tajne rozvíjať svoje obchodné záujmy. Podľa očakávania ide o Rusko a Čínu. "Číňanov zaujímajú technológie, presadzovanie vlastných firiem, majú veľký záujem participovať na budovaní 5G siete. Ešte ich zaujíma biznis, duševné vlastníctvo a napríklad aj naši poslanci. Sú špecialisti na to, že im ponúkajú zadarmo cestu do Číny či slovenské prostitútky," šokoval vyhlásením šéf siskárov s dôvetkom, že ide o rôznych politikov, ale aj rôznych vysokých štátnych úradníkov, europoslancov a podobne. Je to podľa neho jeden z bežných spôsobov, ako nadviazať s politikom bližší vzťah a následne ho skúsiť "ukecať" na spoločný biznis.

Na otázku, kto konkrétne by mal prostitútky zabezpečovať, nám šéf SIS odpovedal neurčito. "Všetko závisí od operačnej situácie, ktorá sa vyskytne. Keď je to vhodné, veci zabezpečí slovenský podnikateľ - väčšinou sú to Slovenky. Vždy to však má hlavu a pätu a má to nejaký cieľ. Kto konkrétne to zabezpečuje, je irelevantné," povedal. Pčolinský tiež uviedol, že ak má SIS podobné informácie k dispozíicii, poslancov na ne upozorní.

V hľadáčiku by v tomto prípade mali byť koaliční aj opoziční politici, ktorých sme s otázkou, či sa v takejto situácii niekedy ocitli, priamo konfrontovali. "Keď som nastupoval do funkcie, bol som upozornený na možné rizika spojené s jej výkonom. Dávam si preto veľký pozor na situácie, ktoré by mohli predstavovať informačné, či bezpečnostné riziko. Osobne som žiadne podozrivé aktivity vo svojom okolí zatiaľ nezaregistroval,"uviedol podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (30).

Nič podobné podľa vlastných slov nezaznamenali ani štátny tajomník Martin Klus (40), či poslanci Richard Raši (49) a Dušan Jarjabek (67), ktorí sa práve minulý rok zúčastnili aj na diplomatickej návšteve Číny. "Pán Pčolinský asi zjedol priveľa ryže a potom mal divoké sny. Je to absolútna hlúposť. S ničím podobným som sa nestretol a ani nepoznám jediného kolegu, ktorý by sa mal stretnúť s niečím podobným. A pritom sme boli, ako delegácia vlády v Číne," odkázal Jarjabek.

Juraj Zábojník Zdroj: TASR

Záporných odpovedí sme sa dočkali aj od ministrov Richarda Sulíka (52) a Milana Krajniaka (47). "Je o mne známe, že som 22 rokov šťastne ženatý a konzervatívne založený. Počas svojej politickej kariéry som žiaden podobný pokus nezaregistroval,"skonštatoval Krajniak. "Nevylučujem, ale toto nemôžem ani potvrdiť. Boli by sme však naivní, ak by sme si mysleli, že tu od roku 1989 nefigurujú agenti zo zahraničných spravodajských služieb," reagoval na otázku, či sú podobné praktiky bežnou praxou bezpečnostný expert Juraj Zábojník (58). Ten však jedným dychom dodáva, že každý, kto chce niečo dosiahnuť, sa snaží hľadať v systéme slabiny. "Ak kde máme my muži najväčšiu slabinu? Vždy ňou boli ženy," uzavrel.