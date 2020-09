Lipšic hneď v úvode svojej reči pred verejnosťou priznal, že o rozsudku vedel už vopred. "Už včera ste mali viacerí informácie o tom, kam smeruje dnešné rozhodnutie súdu. Preto som už včera večer informoval mojich klientov,"povedal Lipšic po štvrtkovom pojednávaní, počas ktorého senát vyniesol rozsudok, ktorým oslobodil Alenu Zsuzsovú a Mariana Kočnera. "Nerozumieme, čo sa stalo, ale cítime to. Vydržíme a ďakujeme,"odpísala mu zdrvená rodina.

"Považujem rozsudok za vecne nesprávny, ale je to len prvé kolo. Spor sa presúva na Najvyšší súd a ja verím, že ten rozhodne spravodlivo,"povedal Lipšic svoj názor. Nielen rodina zavraždených, no aj celé Slovensko podľa neho očakáva spravodlivý trest nielen pre vykonávateľov, ale aj objednávateľov vraždy. Zdôraznil, že tí ostávajú zatiaľ nepotrestaní. "Som presvedčený o tom, že obžaloba poskytla sieť nepriamych dôkazov, nepriestrelnú, logicky ucelenú, rozumne nespochybniteľnú, ktorá postačovala na rozhodnutie o vine,"pokračoval Lipšic. Rozhodnutie súdu však akceptuje.

Lipšic vyzval ľudí, ktorých rozhodnutie súdu sklamalo, aby nepodliehali panike, pretože súd nekončí. "Dnes je prelomový deň, počas ktorého padol prvostupňový rozsudok, no spor ide na Najvyšší súd. Boj o spravodlivosť vyhráme, ak ho nevzdáme. Rodičia Jána a Martiny ho nevzdávajú. Zlo vyhrá vtedy, ak sa ľudia, ktorí bojujú za spravodlivosť stiahnu a vzdajú,"doplnil.

Advokátovi sa zdá na rozhodnutí súdu viacero vecí nelogických. Radí medzi to napríklad fakt, že súd uveril výpovedi Zoltána Andruskóa, na základe ktorej uznal Tomáša Szabóa vinným, no na odsúdenie Aleny Zsuzsovej, ktorú Andruskó vo výpovedi tiež spomínal, to nestačilo. "Úvaha súdu, že Andruskó mal fotografie Jána Kuciaka od iného zdroja, než od Mariana Kočnera, je úplne špekulatívna,"doplnil. Reťazec nepriamych dôkazov podľa neho vyvoláva istotu, že práve Kočner si vraždu objednal bez akýchkoľvek pochybností.

