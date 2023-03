Podľa dostupných správ si Ruská žoldnierska Vagnerova skupina dáva vo východoukrajinskom meste Bachmut "dočasnú taktickú prestávku." Uviedol to v piatok americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW).



VIDEO Generál Macko komentuje vývoj bojov na Ukrajine

Vagnerovci pritom len tento týždeň oznámili, že dobyli východnú časť Bachmutu. "Od dobytia celého východného Bachmutu ležiaceho východne od rieky Bachmutka zo 7. marca, sa neobjavili správy o tom, že by vagnerovci podnikali útočné operácie z východnej časti mesta smerom do jeho centra," uviedol ISW.

Na snímke obliehané mesto Bachmut v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny v pondelok 27. februára 2023. Zdroj: Yevhen Titov

Situáciu na bojisku pre náš denník rozoberá Pavel Macko. Generál vysvetľuje, že momentálne sme na Ukrajine svedkami pokračovania a čiastočného "odumierania" ruskej ofenzívy. "Čo sa týka zimnej ruskej ofenzívy, šlo o systematický tlak po celej línii frontu. Najviac v oblasti Soledaru a Bachmutu. Výraznejšie však Rusi nepostúpili a ich najväčší postup sa týkal obsadenia spomínaného Soledaru," hodnotí vývoj bojov Macko. "Dnes však majú Rusi čiastočne obkľúčený aj Bachmut, ktorý ovládajú približne na 50 percent," doplnil.

Generál Šándor: Rusko pravdepodobne dobyje Bachmut

Podľa generála bolo z čiste vojenského hľadiska rozumné brániť Bachmut iba do istého okamihu. "V určitej chvíli by bolo jednoduchšie obrannú líniu narovnať, skrátiť a koncentrovať sa na prielom iného miesta či posilnenie pozícií na inom úseku frontu," konštatuje Macko, ktorý by súhlasil s pohľadom Zálužného, hlavného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl. Ten totiž vláde odporúčal ústup z Bachmutu už pred niekoľkými týždňami.

Pohľad z okna na obliehané mesto Bachmut v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny v pondelok 27. februára 2023. Zdroj: Yevhen Titov

"Ovládnutie Bachmutu dáva Rusom skôr symbolickú výhodu. Zatiaľ nie sú signály, že by mali sily umožňujúce ďalší prielom Ukrajinskej obrany a následný prienik do hĺbky územia," vysvetľuje generál. "Bachmut je ale symbolom pre Ruskú stranu, ktorá na neho útočí už deväť mesiacov. Rovnako je dôležitý aj pre Ukrajincov, keďže sa stal akýmsi symbolom vojenského odporu," dodáva generál s tým, že jeho dobytie je skôr otázkou politiky, no z vojenského hľadiska by bolo jednoduchšie mesto opustiť. "Dôleźitejší je pre Rusov, keďže bez jeho dobytia budú len ťažko postupovať ďalej."

