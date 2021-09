Predseda Najvyššieho súdu Ján Šikuta dospel k záveru, že Najvyšší súd do pracovnej skupiny Bezpečnostnej rady svojho zástupcu nevyšle. Reagoval tak na žiadosť predsedu vlády Eduarda Hegera.

Najvyšší súd je i naďalej pripravený podieľať sa na pripomienkovaní pripravovanej legislatívy v rámci zákonom stanovených mechanizmov, zároveň však vidí nemalé riziká, ktoré by mohli byť spojené s účasťou nominanta Najvyššieho súdu v kreujúcej sa pracovnej skupine „Pre obnovu dôvery v právny štát“. Predseda Ján Šikuta zastáva názor, že tvorba trestnej politiky štátu je predovšetkým vecou moci zákonodarnej a výkonnej. Úlohou moci súdnej je podľa neho realizácia trestného práva v konkrétnych prípadoch aplikačnej praxi v súlade s pravidlami zavedenými zákonodarcom.

Výkon súdnej moci vraj musí prebiehať tak, aby bola po celý čas zachovaná požiadavka jej nezávislosti a nestrannosti, a to nielen v subjektívnej rovine, ale aj v objektívnej, smerom navonok. Možno údajne očakávať, že na Najvyššom súde sa raz budú rozhodovať všetky verejnosťou sledované trestné veci, v ktorých bola, resp. bude podaná obžaloba. Taktiež sa na ňom priebežne rozhodujú mnohé väzobné veci. Tieto veci musí Najvyšší súd zvládať nielen právne, ale aj komunikačne smerom k verejnosti.

Šikuta zdôrazňuje, že mu veľmi záleží na tom, aby Najvyšší súd dokázal teraz i v budúcnosti rozhodovať všetky veci spravodlivo a zákonne, vrátane objektívnej roviny nestrannosti smerom navonok. Preto považuje za lepšie vyhnúť sa všetkému, čo by mohlo poskytnúť čo aj len minimálnu zámienku na spochybnenie nezávislosti a nestrannosti Najvyššieho súdu ako inštitúcie i jednotlivých jeho sudcov.

Ján Šikuta preto predsedovi vlády ďakuje za možnosť poskytnutú Najvyššiemu súdu vyslať nominanta do tejto pracovnej skupiny. Po zrelej úvahe a porade v rámci vedenia súdu však dospel k záveru, že bude lepšie, ak Najvyšší súd do pracovnej skupiny Bezpečnostnej rady svojho zástupcu nevyšle. Samozrejme, Najvyšší súd podporuje odborné diskusie na témy spojené s právnym štátom, ktoré by mohli prispieť kvalite jeho fungovania a je aj naďalej pripravený podieľať sa na pripomienkovaní pripravovanej legislatívy v rámci zákonom stanovených mechanizmov.