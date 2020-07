S odstupom času možno. Týmito slovami odpovedal Fedor Flašík pre náš denník na otázku, či neľutuje, že so svojou exmanželkou Monikou Beňovou nemal dieťa. Zároveň však priznal, že tomu nenapomáhala ani vtedajšia doba a situácia. „Každý sme mali vlastné deti, ešte chodili do školy, život bol oveľa dynamickejší. Proste to neprišlo,“dodal pomerne prekvapený Flašík. O tehotenstve svojej bývalej partnerky totiž vôbec netušil a túto informáciu sa dozvedel až od nás. „Monika Beňová čaká dcérku? No tak super, tak gratulujem. Mne to nehovorila,“povedal nám bezprostredne po tom, ako sa zoznámil s veľkou novinou v živote exmanželky. Hoci nič netušil, naďalej sú ich vzťahy vraj dobré a korektné. „Vzťah máme v pohode. Dlho sme neboli spolu. Takže som to nevedel,“ dodal a nakrátko sa ešte vrátil do minulosti. „Mať spoločné dieťa nebola naša téma dňa, ani sme sa o tom nebavili. A myslím si, že Klčo (mladý advokát by mal byť otcom Beňovej dieťaťa - pozn. red.) nemá potomka, tak aj to mohol byť dôvod. Samozrejme, keby to prišlo, naše spoločné dieťa, tak nič by sa nedialo. Okrem toho v roku 2010 mi diagnostikovali rakovinu, takže to bola tiež zmena,“ konštatoval Flašík, ktorý sa z tehotenstva svojej bývalej manželky vraj teší.

Fedor Flašík priznáva, že s odstupom času mu je ľúto, že s Monikou Beňovou nemal dieťa. Zdroj: Život



To je však napriek všetkému pre mnohých ľudí veľkým prekvapením. Minimálne pre političkin zrelší vek, v ktorom môže byť gravidita pomerne riziková. Známa smeráčka si však všetky možné nástrahy dobre uvedomuje, a preto absolvovala aj sériu potrebných vyšetrení. Vďaka ním pozná už aj pohlavie bábätka. „Bude to dcéra, meno si zatiaľ nechávame pre seba,“ prezradila nám.

