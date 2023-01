Exšéfka zdravotníckeho výboru spoznala svoju sestru Mišku pred vyše trinástimi rokmi potom, ako ju našla na sociálnych sieťach. „Obidve sme vyrastali ako jedináčikovia s tým, že sme o sebe vzájomne vedeli, naše maminy nám povedali, že existujeme, ale nebol tam nikdy nejaký kontakt. V podstate až v dospelosti som prišla za mamou, že chcem Mišku nájsť a spoznať,“ začína svoje rozprávanie Bittó Cigániková.

Sestru našla na sociálnej sieti na základe priezviska. „Napísala som jej a ten prvý rozhovor mám aj uložený. Pýtala som sa jej, či sa náhodou jej otec nevolal Slavo. Ona mi odpísala, že áno. Druhá otázka bola: Sedíš? A keď mi odpísala, že sedí, tak som jej napísala, že asi som jej sestra. A potom to už išlo,“ opisovala politička. Sestra reagovala, že tiež zvažovala, že ju bude hľadať. „Bola rada, že som ju kontaktovala a ešte v ten večer sme sa stretli v jednej reštaurácii a sme si absolútne sadli,“ hovorí Bittó Cigániková.

Ako prebehlo prvé stretnutie so súrodencom, ktorého predtým nikdy nevidela? „Bol to zvláštny pocit, keď dospelý človek vchádza do reštiky a máte prvýkrát v živote vidieť svoju sestru. Aká bude a aké bude stretnutie? – behalo mi po rozume. Išla som tam s malou dušičkou. Predstavila som sa, objali sme sa a bolo to strašne super. Začali sme sa rozprávať tak, ako keby sme sa poznali už dlho. Odvtedy sme v dennom kontakte a tešíme sa jedna z druhej,“ rozpráva natešene politička.

„Pamätám si, že keď sme si písali, aké sme navzájom, tak sme sa smiali, aké sme rovnaké. Napríklad obe sa úplne neorientujeme v mapách a obe nemáme rady karfiol,“ poznamenala so žartom saskárka.

Na prvé stretnutie so sestrou prišla Bittó Cigániková aj so svojím malým synčekom. „Keď sme sa prvýkrát stretli, môj mladší syn Tomáško mal asi pol roka a niesla som ho vo vajíčku. Teda ja som už mala dve deti. Miška bola vtedy ešte slobodná, dnes má už tiež dve deti – Melinku a Maťka,“ ozrejmila. Podotkla tiež, že bola aj pri ich pôrodoch. „Zobrali ma do rodiny a veľmi sa z toho teším,“ vraví. „Moja sestra je doslova a do písmena moja osudová známosť,“ prízvukovala.

Jana Bittó Cigániková spoznala svoju sestru Mišku pred vyše trinástimi rokmi potom, ako ju našla na sociálnych sieťach. Odvtedy sú nerozlučná dvojka. Na snímke s rodinami. Zdroj: facebook/Jana Bittó Cigániková

