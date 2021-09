Prakticky zo dňa na deň sa § 363 Trestného poriadku stal jednou z najdiskutovanejších tém na celom Slovensku. Predovšetkým jeho časť, ktorá umožňuje generálnemu prokurátorovi zrušiť právoplatné uznesenie obvineným osobám. Minulý týždeň tak totiž učinil súčasný šéf Generálnej prokuratúry (GP) SR Maroš Žilinka, keď zrušil obvinenia podnikateľom Jaroslavovi Haščákovi a Zoroslavovi Kollárovi a jeho námestník Jozef Kadera urobil to isté v prípade bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského. V jeho prípade to navyše znamenalo aj okamžité prepustenie z väzby, v ktorej bol šesť mesiacov.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka je kritizovaný za využitie paragrafu 363, pričom tento bol v minulosti využívaný viac, než často. Zdroj: kai

Vzápätí sa na slovenskej politickej, súdnickej a „prokurátorskej“ scéne rozpútala hotová vojna. Kým časť koaličných politikov, aj prezidentka Zuzana Čaputová či mimovládne organizácie, rozhodnutie vedenia Generálnej prokuratúry a využitie paragrafu 363 kritizovali, opozícia na čele s Robertom Ficom a Petrom Pellegrinim krok Žilinku a spol. vítali. Pridali sa k nim však aj odborníci: vedenie Slovenskej advokátskej komory či prokurátor Ján Šanta. „Takúto kompetenciu, ale obmedzenú, by generálny prokurátor mal mať. Položme si otázku, v prípade, ak generálny prokurátor v rámci vlastnej prieskumnej činnosti alebo z podnetu inej osoby zistí, že je niekto nezákonne stíhaný, akú možnosť by teda mal na zrušenie takéhoto obvinenia. Zrejme žiadnu, ak by to ustanovenie neexistovalo," povedal Šanta pre TV JOJ.

Sudcovia napísali otvorený list, ktorý zverejnil Denník N. „Nemôžeme sa nečinne prizerať devastácii právneho štátu, ku ktorej dochádza aj verejne prezentovanou absolútnou neúctou politickej moci a značnej časti médií voči osobe generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ktorá sa prejavuje faktickými výzvami k nerešpektovaniu jeho kompetencií ako ústavného orgánu ochrany zákonnosti, chrániaceho práva a zákonom chránené záujmy všetkých fyzických a právnických osôb, ako aj štátu," píše sa vo vyhlásení sudcov.

Článok pokračuje na ďalšej strane.