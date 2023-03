Útok, pri ktorom zomrel Daniel Tupý, má čoraz jasnejšie kontúry. Pri Dunaji sa pred 18 rokmi stretli dve skupiny mladých ľudí. Jedna pripravená útočiť, druhá, ktorá sa ani nestihla brániť.

Z výpovedí svedkov vyplýva, že prvá skupina mladých mužov sa dohodla, že sa stretnú okolo desiatej v noci na nábreží Dunaja z petržalskej strany. Zaútočili na inú skupinu mladých ľudí a po tomto útoku zostalo na zemi nehybné telo Daniela Tupého.

Študent Daniel Tupý (vľavo) bol zavraždený 4. novembra 2005. NAKA z vraždy obvinila advokáta Adama Puškára (vpravo). Zdroj: Archív

V uznesení o stíhaní vyšetrovateľ cituje lekárske posudky, v ktorých sa píše, že Tupý mal bodné a bodnorezné rany na pravom ramene a pravom stehne. Bodná rana v pravej strane hrudníka bola hlboká 12 centimetrov. Ďalšie rany mal na kraji pazuchy a pri lopatke. Vrah ho zrejme bodal v rýchlom slede, pričom Tupý mu bol otočený chrbtom a stál.

"Bezprostrednou príčinou smrti Daniela Tupého bol ťažký nezvratne úrazovo-krvácavý šok po strate krvi po bodných ranách hrudníka a pľúc,“ konštatuje policajný vyšetrovateľ. Telo sa dostalo do úrazového šoku a orgány (najmä mozog) boli nedostatočne zásobované okysličenou krvou. Nakoniec sa srdce zastavilo.

Daniel Tupý sa v inkriminovaný novembrový deň stretol aj so svojimi kamarátmi. Jeden z nich vypovedal, že si posedeli v krčme a potom sa peši cez Starý most vybrali do Petržalky. Prešli cez Dunaj a pokračovali po nábreží. Pri divadle Aréna ho niekto chytil za ruksak a strhol na zem. Mladíka obstala skupina útočníkov. Fackovali ho, udierali päsťami, kopali. Neprestali ani keď spadol na zem. Niekoľko kopancov dostal aj do hlavy. Svedok vypovedal, že niekto z agresorov kričal: „Ty vy*ebaný antifák. Vieš, kto sme? My sme skinheadi!“ O tom, že ho ktosi bodol aj do ramena, sa dozvedel od lekárov v sanitke, ktorá ho odvážala do nemocnice.

Ďalší svedok vypovedal, že útok bol rýchly. Zdalo sa mu, že trval hádam iba minútu.

Vladimír M., ktorý bol medzi útočiacimi, vyšetrovateľom opisoval, že autami prechádzali mestom. Nakoniec zastavili pri Dunaji a on sa išiel vycikať. Keď sa otočil, videl ako Adam P., dnes už obvinený z Tupého vraždy, a jeho kamaráti útočili. Videl, ako Adam P. stál nad niekým a „vykonával pohyb rukou zhora nadol, a to viackrát“. Nepamätal si, či sa napadnutý stihol vôbec brániť. „Ako ho dobodal, odišiel smerom k Dunaju, dole briežkom, kde sa stratil z dohľadu,“ cituje vyšetrovateľ výpoveď Vladimíra M.

Ďalší svedok vo výpovedi pokračoval, ako sa napadnutý postavil a on sám ho ešte niekoľkokrát udrel päsťou, v ktorej držal zatvorený nôž. Bola to akási napodobenina boxera. Aj tento svedok hovorí, že útok bol rýchly. „Proste tam nabehli a keď všetci ležali na zemi, tak odišli,“ píše sa v uznesení. Tento človek si myslel, že si „išli len tak buchnúť“. Až na druhý deň si začal v hlave skladať to, čo videl. Uvedomil si, že vlastne videl, ako Adam P. bodal. Neskôr mu mal práve Adam P. potvrdiť, že hneď po čine nôž zahodil do Dunaja.

Výpoveď Vladimíra M. potvrdzujú aj ďalší svedkovia, „bojovníci“ z onej noci. On sám mal dokonca po rokoch vyhlasovať, že „Adam P. je úplný idiot, lebo niekoho pobodal nožom a všetkých namočil do vraždy“. Viacerí svedkovia vypovedali, že sa celkom živo zaujímal o vyšetrovanie, koho predvolali na políciu, kto a čo vypovedal, či dokonca sa snažil niektoré výpovede aj ovplyvňovať.

Podľa polície je však teraz preukázané, že „na Daniela Tupého zaútočil doposiaľ nezistenou bodnou zbraňou práve Adam P. a spôsobil mu zranenia, ktoré smerovali k smrti poškodeného“. Vyšetrovateľ konštatuje, že musel vedieť, že ak „na poškodeného útočí v takej intenzite a takou silou s bodnou zbraňou, ako na neho útočil a útočí na oblasť hrudníka, kde sa nachádzajú životne dôležité orgány, môže poškodenému spôsobiť zranenia nezlučiteľné so životom“.