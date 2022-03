Poslanec opozičnej strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok zverejnil video na sociálnej sieti, kde kritizuje koaličné strany, že sú zúrivými bojovníkmi za transparentnosť, ale len do toho momentu, kým sa to netýka ich. "O transparentnosti a verejnej kontrole najviac kričia tí, čo by mali sami najviac vysvetľovať," hovorí v úvode videa Šutaj Eštok.

Poslanec strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok tvrdí, že novým riaditeľom Nemocnice Alexandra Wintera v Piešťanoch sa stal bratranec poslanca Za ľudí Juraja Šeligu lekár Miroslav Jaššo. Zdroj: nawpiestany.sk

"V neexistujúcej strane Za ľudí je expertom na transparentnosť, ale už aj na zbrojné systémy či ekonomiku, a najmä spravodlivosť, pán Šeliga," hovorí ďalej poslanec Hlasu. "Skúste si aj vy najprv zamiesť pred vlasným prachom a vysvetlite slovenskej verejnosti ako je možné, že práve váš bratranec sa stal novým riaditeľom piešťanskej nemocnice," odkázal Šutaj Eštok.

Ako ďalej ozremil, ide o 29-ročného, neatestovaného ortopéda Miroslava Jašša. Správna rada Nemocnice Alexandra Wintera ho zvolila do funkcie riaditeľa nemocnice 7. marca 2022. Jaššo pracuje v piešťanskej nemocnici od roku 2016. „Správna rada sa tak rozhodla na základe veľkej podpory personálu nemocnice,“ povedala Mária Baďurová, asistentka riaditeľa NAW. Jaššo vo funkcii nahradil Štefana Kóňu, ktorý sa začiatkom marca písomne vzdal riaditeľskej pozície, dôvody svojho rozhodnutia neuviedol.

"29-ročný neatestovaný ortopéd Miroslav Jaššo je buď vychádzajúcou hviezdou medicínskeho manažmentu, alebo si ho všimli tí správni ľudia," kritizoval Šutaj Eštok. Poslanec Hlasu pochybuje, či sa práve mladý lekár ukázal ako najlepší kandidát na pozíciu riaditeľa nemocnice. Naznačil, že Šeliga mohol za neho lobovať u ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (OĽANO).

V tejto súvislosti sme vyhľadali aj poslanca Za ľudí Juraja Šeligu. Jeho reakciu nájdete na ďalšej strane!