O odposluchoch vyšetrovateľov prehovoril aj líder opozičného Smeru-SD Robert Fico. „Na Slovensku existuje skupina politicky angažovaných vyšetrovateľov NAKA, prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry, aj sudcov, ktorých úlohou je napĺňať vládny program súčasnej vládnej koalície," vyhlásil na piatkovej tlačovej konferencii.

Ako dôkaz mu slúžilo uznesenie generálnej prokurátory, ktore zrušilo časť obvinení štyroch vyšetrovateľov NAKA - Jána Čurillu, Pavla Ďurku, Milana Sabotu a Štefana Mašinu, a bývalého dočasného šéfa Úradu inšpekčnej služby Petra Scholtza. Uznesenie zároveň zamietlo ich sťažnosti voči vzneseniu obvinenia zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a v jednom prípade v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti.

Vyšetrovatelia sa podľa uznesenia dohadovali na spoločnom postupe proti vyšetrovateľke Diane Santusovej. „Tam sa na mieste dohadovalo, aká bude skutková podstata trestného činu s príslušnosťou Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP),“ mal počas výsluchu povedať Sabota. Problémom však bolo, že v tom čase nebol vypracovaný realizačný dokument, podľa ktorého sa mala podstata trestného činu vytvoriť. Uznesenie neskôr uvádza aj to, že pri vytvorení dokumentu vyšetrovatelia mali sfalšovať jeden z podpisov.

Dokument, ktorý generálna prokuratúra zverejnila, obsahuje aj prepisy z odposluchov vyšetrovateľov. „Len, aby sme, ja len to, že aby neprepálili. Vieš? Aby sme dačo neboli takí, že nakoniec skončíme my jak najväčší k****i, poberú nám spisy a povedia, že je to účelová pomsta z našej strany, že bez dôkazov a bez ničoho zrazu eh totok, lebo sme chceli vedieť, čo kto na nás vypovedá,“ mal podľa uznesenia vystríhať Ján Čurilla.

