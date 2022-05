„Skúste si prestaviť, že by sa teraz najbližší víkend znovu konali parlamentné voľby do NR SR. Išli by ste voliť? A ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Prečítam vám strany v náhodnom poradí, alebo môžete menovať aj nejakú inú.“ Túto otázku sa v exkluzívnom prieskume pýtala agentúra AKO pre reláciu TV JOJ Na hrane. Zber dát prebiehal od 10.5. do 16.5.2022 na vzorke tisíc respondentov.

Na prvú časť otázky odpovedali respondenti následovne: 69,3 percent opýtaných by vedelo, koho voliť. 14,2 percent z nich by nešlo voliť. 16,1 percenta ľudí nevedelo odpovedať a 0,4 nechcelo.

Solídny výsledok dosiahlo aj OĽaNO - 10,7 percent. Zdroj: TASR / Jakub Kotian

Každopádne, medzi tými, ktorí by voliť išli, by voľby vyhrala strana Hlas-SD. Tá by získala 18,2 percent preferenčných hlasov. Prekvapenie nastalo hneď na druhom mieste, kam sa opätovne vyškriabala strana SaS, tentokrát s 14,3 percentami. Po nedávnom úspechu klesol Smer-SD Roberta Fica na tretie miesto, keď získal 13,5 percent hlasov.

Štvrté skončilo OĽaNO, ktoré výrazne poskočilo na 10,7 percenta a piate je Progresívne Slovensko získalo 9,7% hlasov. Veľmi dobre dopadlo aj KDH, ktoré by volilo 7,7 percenta opýtaných. Republika by získala 6,2 percenta.

Môže byť Andrej Danko po prieskume spokojný? Zdroj: SNS

Prieskum priniesol aj veľmi šokujúce výsledky, ktoré sa týkajú Sme rodina a SNS.