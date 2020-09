Svadby sú podľa epidemiológov mimoriadne rizikovým podujatím, ktoré poskytuje priam ideálne podmienky pre nekontrolovateľné šírenie zákerného koronavírusu. „Nevesty, chcem vám pomôcť, ale priznávam, že neviem ako presne a nehanbím sa to priznať, aj keď sa to na premiéra asi nenosí,“ zamyslel sa nad situáciou Matovič. Premiér prízvukoval, že podľa návrhu Pandemickej komisie môže byť od 1. októbra na svadbe maximálne 30 ľudí a on sa snaží nájsť riešenie.

Napriek dobrej vôli si je však Matovič podľa vlastných slov vedomý, že na svadbách nikto nebude dodržiavať zvýšenú mieru opatrení. „Aj z vlastnej skúsenosti hovorím, že svadby sú veľmi rizikové podujatie, tomuto sa budeme venovať v priebehu týždňa osobitne,“ priznal ešte počas pondelkovej tlačovej besedy po rokovaniach krízového štábu.

Rozhodol sa preto o pomoc požiadať širokú verejnosť. „Neklamme si - na svadbách nikto rúška nenosí (viem, o čom hovorím). Preto je to objektívne z pohľadu rizika veľký problém. Máte rozumný návrh ako z brindy von? Rád si ho prečítam dolu v diskusii. Babo, raď,“ napísal na sociálnej sieti. „Zvládneme aj toto. Ak vám niečo rozumné napadne, skúste porozmýšľať aj o plesoch či stužkových. Dík,“ uzavrel svoju verejnú výzvu premiér.

Za necelých 24 hodín sa pod statusom premiéra objavilo viac ako 2 000 komentárov. Miesto dobrých rád sa však v drvivej väčšine dočkal rozhnevaných komentárov či prosieb, aby sa na svadbách mohlo zúčastniť aspoň 100 či 150 ľudí. “Zrušiť všetky opatrenia a kto sa bojí, že sa nakazí, nech nosí rúško, nech nechodí na žiadne podujatia alebo nech sedí doma... nás ostatných nechajte slobodne žiť,”myslí si pobúrená Denisa.

Predsa len sa však našli aj takí, ktorí sa pokúsili premiérovi predložiť konštruktívne riešenia. “Nech to znie akokoľvek šialeno, pri vstupe dezinfekcia rúk a štamprlík 52 % alkoholu. A, samozrejme, zoznam hostí s kontaktom. Vetrať, vetrať,” myslí si Viktor. “Pokiaľ by test nestál 75, ale 10 €, tak si myslím, že by si ho každý pred svadbou urobil a dal by som vstup len s negatívnym testom,”navrhol Peter.

Medzi zmesou nadávok, prosieb a miestami absurdných návrhov sa našlo aj niekoľko vtipkárov. “Neviem, ako tie nevesty, ale ženích, ktorý sa vďaka tomuto vyhne tomu, aby sa musel ženiť, bude Matovičov volič dokonca života,” zhodnotil Gábor. Viac komentárov nájdete v galérii.

