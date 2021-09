Mladý poslanec sa dostal do parlamentu na kandidátke strany Igora Matoviča. Jeho fanúšikovia si už zvykli, že sa často a rozsiahlo vyjadruje na sociálnych sieťach. Najnovšie však doslova šokoval, keď prezradil zopár detailov zo svojho súkromia. Týka sa jeho minulosti. Hoci dnes vyzerá ako profesionálny športovec, nebolo to vždy tak. Vďačí za to pravidelnému posilňovaniu. „Začal som s tým v puberte, keď som rýchlo narástol, bol som chudý a vyzeral som ako vešiak. Neskôr som na vysokej škole v Brne vďaka pivku zas pribral a vyslúžil som si prezývku pampúšik," napísal Stančík.

To však nie je všetko. Zabŕdol aj do toľko kontroverznej témy ohľadne steroidov. „Človeka prostredie formuje a deformuje naraz, a preto mnohí podľahnú a vyberú si cestu anabolík. Chcú byť väčší, silnejší, vyrysovanejší. Chcú sa cítiť dobre a získať si pozornosť a obdiv okolia a priblížiť sa hrdinom z tituliek kulturistických časopisov," napísal otvorene mladý poslanec. Ako dodal, premýšľal aj o anabolikách.